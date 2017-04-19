Порошенко обсудил с британскими министрами военное сотрудничество между странами

Киев и Лондон усилят взаимодействие в сфере кибербезопасности и противодействия пропаганде.

Порошенко договорился о проведении конференции по украинским реформам в Лондлне

Президент Украины Петр Порошенко во время официального визита в Лондон 19 апреля встретился министром иностранных дел Британии Борисом Джонсоном и главой Министерства по вопросам Вооруженных сил Соединенного Королевства Майком Пеннингом, сообщает пресс-служба главы государства.

Собеседники обсудили предоставление Украине британской технической и финансовой помощи, а также усиление двухстороннего сотрудничества в оборонной сфере.

Во время встречи было согласовано проведение 6 июля в Лондоне международной конференции по реформам в Украине. Кроме того, глава государства обсудил с британскими министрами усиление взаимодействия в фере кибербезопасности и противодействия пропаганде.

Участники встречи уделили внимание экономическому сотрудничеству и началу диалога с целью упрощения визового режима для граждан Украины.

Порошенко обратил внимание Джоносона и Пеннинга на ситуацию в Донбассе и на важность сохранения санкций ЕС против России до выполнения Кремлем взятых на себя обязательств.

Пеннинг заверил Порошенко, что выход Британии из Европейского Союза не скажется на уровне сотрудничества между Киевом и Лондоном.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18-19 апреля находится в Британии с официальным визитом. В Лондоне глава государства встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, членами правительства, депутатами Парламента, бизнесменами, а также выступил в Королевском институте международных отношений Chatham House с речью на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".