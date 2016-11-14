Порошенко не представляет, как Трамп может признать аннексию Крыма

Президент Украины призвал проявить уважение к новому президенту США.

Порошенко верит, что Трамп будет уважать территориальную целостность Украины Петр Порошенко/Facebook

Вопрос принадлежностине лежит в плоскости отношений между США и РФ, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на пресс-конференции в Стокгольме 14 ноября президент заявил, что у него нет информации по поводу существования каких-либо договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

"У меня нет никакой информации относительно каких-то договоренностей между США и Россией. Вопрос Крыма не лежит в плоскости отношений США и России", - отметил он.

Порошенко напомнил, что аннексии Крыма не признало ни одно государство в мире, кроме Северной Кореи.

"Но США ведь - это не Северная Корея, поэтому давайте уважать народ США и их президента. Я не могу себе даже представить такую ситуацию", - заключил президент, выразив уверенность в том, что новый президент США будет "крепким и сильным" политиком – партнером Украины.

Напомним, помимо РФ и Северной Кореи, против резолюции ООН в поддержку территориальной целостности Украины 27 марта 2014 года проголосовали также Армения, Беларусь, Боливия, Куба, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Ранее издание Financial Times писало об обеспокоенности Киева по поводу того, что Трамп может заключить "большую сделку" с лидером РФ Владимиром Путиным, отдав Москве постсоветскую "сферу влияния" для нормализации отношений между странами.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".