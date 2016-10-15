Порошенко назвал условие проведение встречи "Нормандской четверки"

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Президент Украины намерен обсудить встречу в "нормандском формате" с Олландом и Меркель в ближайшее время.

Президент сообщил о заинтересованности в привлечении США к переговорному процессу по Донбассу yes-ukraine.org

Украина готова к участию к встрече глав государств, если будут наработаны ее повестка и проекты решений, а также при условии готовности России выполнять взятые в Минске обязательства, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы постоянно подчеркиваем, что мы готовы к этой встрече, но ключевая позиция, чтобы это не была встреча ради встречи. Нам нужно наработать повестку и проекты решений", – сказал глава государства на брифинге в Харькове в субботу, 15 октября.

Президент также сообщил о намерениях обсудить этот вопрос с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом в ближайшее время.

"Завтра или в понедельник утром состоится телефонный разговор с канцлером Германии и президентом Франции и, если мы видим перспективу, то мы готовы в любое время собрать эту встречу, если Россия будет готова выполнять обязательства, которые взяла на себя в пакете по безопасности", – подчеркнул Порошенко.

Президент также указал на недопустимость выхода Украины из Минского процесса, так как в этом заинтересован Кремль.

"Если кто-то, осознанно или неосознанно работая на страну-агрессора, настаивает, чтобы Украина самостоятельно инициировала выход из Минского процесса, то так это же то, чего только и ждут россияне: мол, посмотрите, Украина не выполняет договоренности, они безответственные. И тогда - давайте снимать санкции с России, давайте не привлекать ее к ответственности... Это тупик. На сегодняшний день я твердо убежден, что мощной мотивацией для того, чтобы держать Россию за столом переговоров и обеспечивать сценарий, когда они будут выполнять взятые на себя обязательства, - являются "Нормандский формат" и минский процес", – резюмировал президент, добавив, что Украина заинтересована в привлечении США к переговорному процессу, если РФ останется за столом переговоров.

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

Пресс-службы Елисейского дворца после телефонного разговора президента Франции Франсуа Олланда с Петром Порошенко и представителем канцлера Германии Ангелы Меркель сообщила, что Олланд готов "в ближайшие дни принять участие в новой встрече в нормандском формате, которая должна дать решающий толчок в урегулировании кризиса".