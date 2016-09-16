Порошенко назвал своего главного врага

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Самым опасным врагом является коррупция. Президент считает, что на пути борьбы с ней уже много сделано.

Стало известно, кто является главным врагом Порошенко Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко предлагает создать в стране систему нулевой терпимости к коррупции.

"Наш главный и самый опасный враг – это коррупция. Много времени и ресурсов потеряно из-за нее, которые могли бы быть направлены на развитие Украины. Для меня это первоочередная задача как для президента", - сказал он, выступая на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

По его мнению, в Украине нужна новая культура отношений между государством и народом. "Я не берусь арестовывать и осуждать, но надо создать систему нулевой терпимости", - сообщил Порошенко.

Президент напомнил, что в Украине "были госзакупки через Тендерную палату, которая сосредоточила сотни миллиардов гривень, которые шли предыдущей власти". "Благодаря новым антикоррупционным системам мы вырвали эти деньги и направили на пользу страны. Старая милиция была символом коррупции в течение многих лет. Сейчас мы имеем новую полицию, которой доверяют люди", - глава государства.

Напомним, что Юрий Луценко, назначенный генеральным прокурором Украины, в июне заявил, что 2016-й станет годом большой рыбалки на крупную рыбу. "Задача этого года: восстановление доверия и начало большой рыбалки на крупную рыбу", - сказал он.

В августе президент Украины Петр Порошенко сообщил о антикоррупционных успехах. "Борьба с коррупцией уже никому не будет напоминать спортивную рыбалку - "поймали, показали, отпустили". Ключевое слово - "посадили!" – сказал Порошенко.