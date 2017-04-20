Порошенко назвал ситуацию в Донбассе настоящей горячей войной

На Востоке Украины идет реальная агрессия России. На оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков.

Порошенко рассказал аудитории Sky News о ситуации в Донбассе Сайт президента Украины

Президентубежден, что Россия ведет в Донбассе настоящую войну против Украины.

"Кое-кто пытается называть это замороженным конфликтом. Подчеркиваю, что он не заморожен. А это - горячая российская агрессия против моей страны", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Президент напомнил, что с начала года Украина потеряла 69 военных и еще более 420 - ранены. "Разве это замороженный конфликт? Это - настоящая горячая война. Это реальная агрессия", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что на оккупированной украинской территории находятся более 700 российских танков, свыше 1250 артиллерийских систем, более 300 ракетных систем залпового огня.

Порошенко подчеркнул, что давление на Россию должно быть продлено, чтобы остановить убийства украинцев. "Санкции - механизм, чтобы держать Путина за столом переговоров. Путин платит высокую цену за санкции", - отметил глава государства. Он поблагодарил США, ЕС, Великобританию, Японию, Канаду, Австралию за поддержку Украины.

Президент также подчеркнул, что Россия ведет "гибридную войну" против других стран, которая включает элементы кибератак, финансирование популистов и антиправительственных движений для дестабилизации внутренней ситуации. "Россия не хочет иметь сильную и объединенную Европу. Россия не хочет иметь сильную и объединенную Великобританию. Она стремится к разъединению, провоцированию конфликтов. Рад, что эти планы РФ не очень эффективны", - отметил Порошенко.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в декабре 2016 года граждане Украины выступали против определенных компромиссов с Россией, которые предлагаются ради установления мира в Донбассе.