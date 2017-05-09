Порошенко назвал российскую акцию "Безсмертий полк" спекуляцией на чувствах

По его словам, Москва использует память о воинах Второй мировой войны для своей экспансии в соседние страны.

Порошенко призвал украинцев обратить внимание на истинную цель акции "Бессмертный полк". president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко считает акцию "Бессмертный полк" в России примером политической спекуляции на чувствах людей. Об этом он сказал сегодня, в День победы на нацизмом.

"Сегодня в Москве во время акции "Бессмертный полк" пообещали нести портреты российских боевиков, которых послали на Донбасс убивать украинцев, которые с мечом к нам пришли, а потому от меча и погибли", - заявил он.

"Вот это и есть настоящий символ так называемой дружбы, дружбы в больших и лукавых кавычках. Акция "Бессмертный полк" – образец политической спекуляции на чувствах людей. Хотелось бы, чтобы это услышали те украинцы, которые поверили в искренность ее организаторов. Ведь в Москве придумали ее на самом деле не для того, чтобы почтить память защитников... А для того, чтобы российской экспансии в соседние страны помогали не только живые", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, что в Украине сегодня отмечают День победы над нацизмом. Этот государственный праздник появился в результате принятия 9 апреля 2015 Верховной Радой Украины. В этом году оно уже отметилось случаями столкновений. В частности, в Запорожье на День победы произошла стычка возле мэрии. Участники акции "Бессмертный полк" принесли с собой запрещенный в Украине флаг СССР, чем разозлили патриотически настроенных активистов. Востоке инциденты произошли в Харькове и Одессе.

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