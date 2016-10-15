Порошенко назвал причину непродвижения Украины в политических вопросах имплементации "Минска"

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Враг не прекращает попытки сорвать Минские договоренности.

Невыполнение пакета по безопасности со стороны противника препятствует продвижению Украины в политическом процессе реализации Минских соглашений - Порошенко Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что невыполнение пакета по безопасности со стороны противника препятствует продвижению Украины в политическом процессе реализации Минских соглашений.

"Не прекращаются попытки врага сорвать Минские договоренности, кто-то пытается обеспечить критическую волну в отношении Минска. Я подчеркивал и подчеркиваю еще раз: этот Минский план предполагает четкие меры и критерии. Пока не будет выполнена составляющая по безопасности, пакет по безопасности, Украина далее в политическом процессе продвигаться не будет", - сказал он, выступая во время передачи вооружения и военной техники личному составу ВСУ в Чугуеве (Харьковская обл.) в субботу.

Порошенко вновь напомнил, что пакет по безопасности предполагает: полное прекращение огня, вывод иностранных войск с украинской территории, передача на первом этапе под контроль ОБСЕ, а на втором этапе – под контроль Украины неконтролируемых участков украинско-российской границы, отвод тяжелой техники и артиллерии, беспрепятственный доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории.

Накануне со слов постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича стало известно, что российская сторона настаивает на синхронизации решения вопросов безопасности и выполнения политических шагов, предусмотренных Минским протоколом.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Франсуа Олланд согласились с необходимостью первоочередного выполнения условий по безопасности в рамках Минских договоренностей для того, чтобы провести выборы в Донбассе, а также в итоге восстановить контроль Украины над границей с РФ.

Как писал ранее в ZN.UA Сергей Рахманин в статье "Крайний год", Россия отобразила свой взгляд на выборы в ОРДЛО в "дорожной карте", которая подается как совместный продукт Москвы, Донецка и Луганска. Российская "дорожная карта" выглядит как акт о капитуляции Украины.