Порошенко назвал ксенофобским решение Верховного суда РФ о запрете Меджлиса

Президент Украины сравнил путинскую Россию с гитлеровской Германией.

Порошенко сравнил Путина с Гитлером и Сталиным Официальный твиттер президента Украины Петра Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает решение Верховного суда России о запрете деятельностикрымскотатарского народа проявлением ксенофобии, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня, в тот день, когда мы чтим память жертв трагедии Бабьего Яра, Верховный суд РФ принял ксенофобское решение о запрете Меджлиса. Дело Сталина живет", – заявил глава государства во время выступления на мероприятиях, посвященных 75-й годовщине начала расстрелов в Бабьем Яру, в четверг, 29 сентября.

Порошенко также сравнил поведение путинской России на международной арене с действиями гитлеровской Германии в 30-х годах 20-го века.

"Если лидеры некоторых стран в основу своей политики кладут борьбу за историческую справедливость, которой любил обосновывать свои преступления сам Гитлер... Если международное право снова растоптано сапогом агрессора... Если нынешняя ООН иногда напоминает тогдашнюю Лигу Наций... Если аннексию Крыма в обратном переводе на немецкий российская пропаганда прямо называет аншлюсом... Если все так, то где гарантия, что мы застрахованы от повторения других трагических страниц недавнего прошлого?", – задал риторический вопрос украинский президент.

Как сообщалось, 29 сентября Верховный суд РФ подтвердил запрет Меджлиса крымскотатарского народа, признав организацию экстремистской.

Напомним, 13 апреля так называемый "прокурор" Крыма Наталья Поклонская вынесла предписание о приостановлении деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Это решение практически полностью заблокировало работу представительского органа крымских татар. Несколькими днями позднее, 18 апреля, Минюст РФ также объявил Меджлис "экстремистской организацией".

В связи с этой ситуацией, Верховная Рада обратилась к ООН и международным организациям, чтобы дать действиям российских властей соответствующую оценку. Спикер Рады Андрей Парубий назвал факт запрета "проявлением русского фашизма".

Европарламент проголосовал в Страсбурге в рамках дебатов о состоянии демократии и прав человека в мире за резолюцию о положении крымских татар в Крыму. Европарламент требует немедленной отмены решения о запрете Меджлиса. В документе предусмотрена вероятность расширения санкций против России за нарушения прав крымских татар.