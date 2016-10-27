Порошенко назвал фарсом решение Верховного суда РФ по делу Карпюка и Клыха

Президент поручил МИД активизировать усилия по освобождению удерживаемых в РФ украинцев.

Карпюка и Клыха незаконно осудили в России на 22,5 и 20 лет лишения свободы

Президент Украины Петр Порошенко назвал фарсом решение Верховного суда РФ по делу украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, незаконно осужденных на 22,5 и 20 лет лишения свободы.

"Сегодня в очередной раз повторился фарс в российском судилище над гражданами Украины Николаем Карпюком и Станиславом Клыхом. И это несмотря на полную абсурдность выдвинутых против них обвинений и несмотря на тяжелое состояние здоровья Станислава, который нуждается в неотложной медицинской помощи", - написал Порошенко в Facebook.

Он добавил, что абсурдность ситуации подчеркивает недавний отказ РФ передать Украине украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, якобы из-за российских паспортов.

Порошенко подчеркнул, что все это произошло после того, как омбудсмен РФ признала, что Кольченко и Сенцов являются гражданами Украины.

Президент поручил Министерству иностранных дел Украины и другим профильным ведомствам активизировать усилия для скорейшего освобождения всех граждан Украины и защиты их прав, в том числе за счет усиления международного давления на Россию.

Ранее сообщалось, что произнося последнее слово на заседании Верховного суда в России, Николай Карпюк отметил: "Нас засудили, потому что мы украинцы, потому что я украинский патриот".

Напомним, что Верховный суд РФ 26 октября подтвердил приговор Карпюку и Клыху, незаконно осудили до 22,5 и 20 лет лишения свободы за якобы участие в войне против РФ в ходе Первой чеченской войны.

Подробнее о "чеченском" деле, которое сфабриковали украинцам следственные органы РФ, а также о применяемых к ним пытках читайте в статье Анастасии Станко "Первые пленные гибридной войны" для еженедельника "Зеркало недели. Украина".