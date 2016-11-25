Порошенко назначил посла в Словакии

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Уроженец Закарпатья Юрий Мушка уже успел поработать послом Украины в Венгрии, а также в Республике Корея.

Уроженец Закарпатья возглавил диппредставительство Украины в Словакии ukranok.hu

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил послом Украины в Словацкой Республике дипломата Юрия Мушку.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Мушка родился 8 сентября 1964 года в г. Берегово Закарпатской области. В 1991 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко. С этого же года начал карьеру в структуре МИД Украины.

С конца 2003 года по 2006 год – посол Украины в Венгрии. С 2006 по 2008 - посол Украины в Республике Корея. С 2010 года по 2014 года – вновь посол Украины в Венгрии.

В августе президент Украины Петр Порошенко сообщил, что планирует в ближайшее время назначить новых послов в Словакии, Румынии, Чехии, Беларуси и Казахстане.

Как сообщалось, 23 августа Порошенко назначил новым послом Украины в Турции директора Департамента консульской службы МИД Андрея Сыбигу , а новым послом в Ливане - бывшего посла в Канаде Игоря Осташа.