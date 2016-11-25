Порошенко назначил посла в Словакии

Уроженец Закарпатья Юрий Мушка уже успел поработать послом Украины в Венгрии, а также в Республике Корея.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины Мушка родился 8 сентября 1964 года в г. Берегово Закарпатской области. В 1991 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета им. Шевченко. С этого же года начал карьеру в структуре МИД Украины.
С конца 2003 года по 2006 год – посол Украины в Венгрии. С 2006 по 2008 - посол Украины в Республике Корея. С 2010 года по 2014 года – вновь посол Украины в Венгрии.
В августе президент Украины Петр Порошенко сообщил, что планирует в ближайшее время назначить новых послов в Словакии, Румынии, Чехии, Беларуси и Казахстане.
Как сообщалось, 23 августа Порошенко назначил новым послом Украины в Турции директора Департамента консульской службы МИД Андрея Сыбигу , а новым послом в Ливане - бывшего посла в Канаде Игоря Осташа.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,