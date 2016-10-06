Порошенко назначил нового главу Николаевской ОГА

Алексей Савченко выиграл конкурс на должность главы обладминистрации.

Президент подписал указ о назначении Алексея Савченко Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил Алексея Савченко главой Николаевской областной государственной администрации.

Соответствующий указ (№435/2016-ред.) уже опубликован на сайте главы государства.

Алексей Савченко является первым заместителем главы комитета ВР по вопросам бюджета. Народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко".

Напомним, что предыдущий глава Николаевской области Вадим Мериков вынужден был покинуть должность из-за коррупционного скандала, к которому причастны высшие чиновники Николаевской ОГА.

Так, в начале июня первого заместителя главы ОГА, Героя Украины Николая Романчука задержали за взятку в $ 80 тыс. Позже при обыске в его доме обнаружили чемодан с $ 300 тыс., подземный туннель, где располагались сейфы. В них чиновник хранил золотые слитки, старинные книги и иконы, награды, столовое серебро, а также "черную бухгалтерию".

Подробнее о возможных политических последствиях задержания Романчука читайте в статье Игоря Данилова "Тень героя" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".