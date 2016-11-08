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Порошенко начал свой первый визит в Словению

8 ноября в 04:48

Президент Украины встретится со словенским коллегой и примет участие в открытии памятника Григорию Сковороде в Любляне.

Порошенко Словения
Порошенко уже в Словении
Пресс-служба Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко начал свой первый официальный визит в Республику Словения по приглашению президента этой страны Борута Пахора.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, Порошенко встретится с Пахором, также запланированы украинско-словенские переговоры под председательством президентов, по результатам которых "будет подписан ряд двусторонних документов".

Кроме этого Порошенко проведет встречи с премьер-министром Словении Миро Цераром, главой парламента Миланом Брглезом и мэром Любляны Зораном Янковичем.

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"Глава государства проведет встречу с руководителями ведущих словенских компаний, в том числе тех, что работают на украинском рынке. Также он пообщается с украинской общиной и примет участие в открытии памятника Григорию Сковороде в Любляне", - сказано в сообщении  пресс-службы. 

По материалам: ZN.UA
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