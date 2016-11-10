Порошенко может посетить США в феврале 2017 года

В администрации президента утверждают, что Порошенко не делал преференций во время избирательной кампании в США.

Порошенко намерен посетить США, где в феврале уже будет новый президент Сайт президента Украины

Президент Украины в феврале 2017 года может посетить с визитом США, сообщил замглавы администрации президента Константин Елисеев.

"Рассчитываем, что в феврале президент Украины осуществит визит в США", - сказал Елисеев в эфире телеканала "Украина".

Замглавы АП подчеркнул, что глава украинского государства не делал преференций во время избирательной кампании в США ни Хилари Клинтон, ни Дональду Трампу. "В своих выступлениях и речах президент Украины всегда подчеркивал, что мы рассчитываем на двухпартийную поддержку со стороны США: как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев", - сказал Елисеев.

Он добавил, что украинская сторона будет налаживать диалог с новым американским руководством. "Уже первые сигналы переданы Вашингтону, в частности, президент Украины Порошенко пригласил Трампа посетить Украину", - сказал он.

9 ноября президент Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США и пригласил его посетить Украину.

В сентябре 2016 года президент Украины находился с визитом в США. Предложения о встрече с Порошенко были отправлены обоим кандидатам президентской гонки в США, однако только кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон провела встречу с президентом Украины, в то время как представители Трампа проигнорировали письмо.