Порошенко констатировал отсутствие прогресса в обсуждении "дорожной карты" Минских соглашений

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Киев, Париж и Берлин разделяют одну и ту же позицию по вопросу "дорожной карты Минска", заявил украинский президент.

Странам "нормандской четверки" не удается продвинуться в подготовке "дорожной карты" Минского протокола tvc.ru

В процессе обсуждения "" реализации Минских соглашений к настоящему моменту не удалось достичь какого-либо прогресса, заявил президент Украины Петр Порошенко 2 декабря.

"Мы констатируем отсутствие любого прогресса в плане обсуждения и согласования дорожной карты ", - цитирует "Интерфакс-Украина" его заявление на брифинге в Варшаве.

При этом, украинский президент отметил, что Украина, Франция и Германия разделяют одну и ту же позицию по вопросу "дорожной карты", в то время как российская сторона, по его информации, приехала на недавнюю "нормандскую" встречу в Минске вообще без четкой позиции по этому поводу.

Напомним, по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки" в Минске министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "Нормандская четверка" не достигла прогресса в согласовании "дорожной карты" имплементации Минских договоренностей из-за позиции РФ.

Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.