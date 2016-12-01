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Порошенко издал указ о национальном единстве и консолидации

1 декабря в 16:24

Укреплением национального единства будут заниматься органы государственной власти вместе с организациями гражданского общества.

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Порошенко поручил правительству заботиться о национальном единстве и консолидации
Василий Артюшенко, ZN.UA
Президент Петр Порошенко подписал указ "О приоритетных мерах по содействию укреплению национального единства и консолидации украинского общества, поддержке инициатив общественности в этой сфере".

Как отмечает президентская пресс-служба, глава государства издал указ в день 25-й годовщины Всеукраинского референдума в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины – события, которое стало примером консолидации общества, единения народа вокруг идеи созидания собственного государства.

Документ разрабатывался в тесном сотрудничестве с представителями Совета по вопросам национального единства, созданного в соответствии с указом президента от 11 декабря 2015 года.

Согласно указу одним из приоритетов деятельности государственных органов, органов местного самоуправления определяется  принятие мер по укреплению национального единства и консолидации украинского общества, взаимодействия с организациями гражданского общества.

Кабинету министров поручено разработать и утвердить комплексный план мероприятий по укреплению национального единства, консолидации украинского общества и поддержке инициатив общественности в этой сфере.

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Напомним, что в декабре 2015 года Петр Порошенко издал указ о Совете по вопросам национального единства во главе с президентом. В состав совета входят 49 человек. Основными задачами совета являются изучение процессов, которые происходят в обществе и выработка предложений по: усилению функции государственного языка как объединяющего и консолидирующего фактора в украинском обществе; преодолению стереотипов и пропагандистских мифов; развитию межрегионального сотрудничества.

По материалам: ZN.UA
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Тэги общество нация консолидация
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