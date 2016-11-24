Порошенко и Туск заявили, что Франция не блокирует безвизовый режим для Украины

По словам президента Европейского Совета, Париж даже помог найти решение, которое позволило продвинуться вперед в вопросе визовой либерализации.

Порошенко и Туск говорят, что выборы во Франции не влияют на введение безвизового режима с Украиной. Официальный твиттер президента Украины Петра Порошенко

В европейской прессе появились предположения, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной постоянно откладывается из-за приближающихся выборов во Франции. И, учитывая антииммиграционные настроения, которые появились в Европе из-за наплыва беженцев, Париж якобы мог подрывать процесс визовой либерализации для украинцев.

Однако на саммите "Украина-ЕС" в Брюсселе президент Европейского Совета Дональд Туск заверил, что это не так.

"Никто в Европе не заинтересован в блокировании безвизового режима с Украиной. Существуют межинституциональные обсуждения механизма его приостановки. Но мы надеемся, что мы сможем завершить этот процесс уже в этом году. И я хочу подчеркнуть, что Франция была очень конструктивная последнее время, и ее подход был очень положительный. На самом деле Франция помогла нам найти решение, а не блокировала его", - сказал Туск.

В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко посоветовал "не искать черную кошку в черной комнате, когда ее там нет".

"Я могу подтвердить, что 16 ноября у меня был телефонный разговор с лидером Франции, и я получил очень четкое сообщение, что Франция поддерживает безвизовый режим с Украиной. А на следующий день французские представители вместе с делегатами других стран проголосовали за решение в поддержку безвизового режима", - сказал он.

Также на саммите в Брюсселе Дональд Туск заверил, что страны-члены ЕС согласились, что Украина заслуживает безвизовый режим. Он отметил, что сейчас дело исключительно за разработкой механизма прекращения безвизового режима. И эта проблема не касается Киева, поскольку он выполнил все требования.

Напомним, что на прошлой неделе страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной. Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".