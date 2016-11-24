Порошенко и Туск заявили, что Франция не блокирует безвизовый режим для Украины

По словам президента Европейского Совета, Париж даже помог найти решение, которое позволило продвинуться вперед в вопросе визовой либерализации.
Однако на саммите "Украина-ЕС" в Брюсселе президент Европейского Совета Дональд Туск заверил, что это не так.
"Никто в Европе не заинтересован в блокировании безвизового режима с Украиной. Существуют межинституциональные обсуждения механизма его приостановки. Но мы надеемся, что мы сможем завершить этот процесс уже в этом году. И я хочу подчеркнуть, что Франция была очень конструктивная последнее время, и ее подход был очень положительный. На самом деле Франция помогла нам найти решение, а не блокировала его", - сказал Туск.
В свою очередь, украинский президент Петр Порошенко посоветовал "не искать черную кошку в черной комнате, когда ее там нет".
"Я могу подтвердить, что 16 ноября у меня был телефонный разговор с лидером Франции, и я получил очень четкое сообщение, что Франция поддерживает безвизовый режим с Украиной. А на следующий день французские представители вместе с делегатами других стран проголосовали за решение в поддержку безвизового режима", - сказал он.
Также на саммите в Брюсселе Дональд Туск заверил, что страны-члены ЕС согласились, что Украина заслуживает безвизовый режим. Он отметил, что сейчас дело исключительно за разработкой механизма прекращения безвизового режима. И эта проблема не касается Киева, поскольку он выполнил все требования.
Напомним, что на прошлой неделе страны ЕС одобрили безвизовый режим с Украиной. Ранее президент Европараламента Мартин Шульц сообщил о готовности Европарламента поддержать безвизовый режим для Украины. Он выразил уверенность, что визовая либерализация приведет к увеличению иностранных инвестиций и будет способствовать экономическому развитию Украины. В то же время, Шульц подчеркнул, что "часть работы должна выполнить Украина".ZN.UA