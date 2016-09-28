Порошенко и Туск согласовали позиции по ратификации Соглашения об ассоциации и безвизовому режиму

Президенты Украины и Европейского Совета обсудили график политического диалога Украины и Евросоюза до конца года.

Порошенко обсудил с Туском реформы и российскую агрессию против Украины Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 28 сентября, провел переговоры с президентом Европейского Совета, который с официальным визитом прибыл в Киев, сообщает пресс-служба главы государства.

Президенты скоординировали позиции относительно скорейшей ратификации Соглашения об ассоциации, а также принятия Советом ЕС и Европарламентом решения о предоставлении Украине безвизового режима с Евросоюзом.

Туск отметил прогресс, достигнутый Украиной на пути реформ и борьбы с коррупцией, а также поприветствовал решение МВФ о выделении Киеву очередного транша в рамках программы EFF.

"Я хочу подтвердить, что Европейский Союз готов и в дальнейшем всесторонне поддерживать Украину на пути экономического роста, реформ и противодействия агрессии", – заверил глава Евросовета украинского президента.

Порошенко, в свою очередь, поблагодарил Туска за поддержку Украины и проинформировал его о ситуации в Донбассе, реализации Минских договоренностей в контексте обсуждения будущих отношений между ЕС и Россией во время заседания Европейского Совета 20-21 октября.

"Мы рассчитываем на сохранение солидарности ЕС с Украиной и продления санкционного давления на Россию до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул президент Украины.

Накануне профильный комитет Европарламента одобрил безвизовый режим для Украины. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес.

26 августа вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сказала, что окончательное решение ЕС о предоставлении Украине безвизового режима ожидается в октябре.