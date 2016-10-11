Порошенко и премьер Нидерландов скоординировали позиции по ратификации ассоциации Украина-ЕС

Президент Украины провел телефонный разговор с премьером Нидерландов.

Порошенко и Рютте встретятся в Брюсселе president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте проведут двухстороннюю встречу в Брюсселе, такая договоренность достигнута в ходе телефонного разговора лидеров двух стран вечером во вторник, 11 октября.Встреча состоится во время визита Порошенко в Брюссель , который намечен на двадцатые числа октября.

Кроме того, Порошенко и Рютте "скоординировали позиции по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в контексте референдума в Нидерландах", сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Премьер Нидерландов также в очередной раз заверил, что его страна поддерживает немедленное предоставление Украине безвизового режима и выступает за продолжение санкций против России.

Как писало ZN.UA, правительство Нидерландов пытается переложить проблему с ратификацией Соглашения Украина-ЕС, возникшую после голландского референдума, на плечи Европейского Союза. "План правительства Рютте, по информации источников ZN.UA, заключается в том, чтобы убедить партнеров по Евросоюзу принять юридически-обязывающее решение Совета ЕС, в котором учитывались бы "обеспокоенности" Нидерландов", - говорится в статье.

Однако принятие именно юридически-обязывающего решения Совета ЕС, по мнению экспертов, неприемлемо для Украины, поскольку, фактически, это будет означать изменение положений Соглашения, против чего наша страна последовательно выступает еще со времен настойчивых попыток Москвы, также страдавшей обеспокоенностями", "подкорректировать" фундаментальный документ Украины с ЕС.

Подробнее читайте в статье Татьяны Силиной "Спасут или погубят Нидерланды ассоциацию Украины с ЕС?" еженедельнике "Зеркало недели. Украина".