Порошенко и Мэй обсудили создание СФР и судебную реформу в Украине

Глава государства на встрече с британским премьером поднял вопрос визовой либерализации для украинских граждан.

Украинского президента приняли на Даунинг-стрит

Во время официального визита в Лондон 19 апреля президент Украины Петр Порошенко встретился в премьер-министром Соединенного Королевства

Как сообщил украинский президент журналистам по итогам встречи, он обсуждал с главой британского правительства сотрудничество в проведении реформ в Украине, в частности, создание Службы финансовых расследований и реформу судебной системы с учетом предложений британских советников, опыта и авторитета британской судебной системы.

"Премьер-министр предложила, чтобы Британия участвовала в целом ряде программ реформ. В том числе, думаю, может быть эффективным сотрудничество в разработке и имплементации законодательства о Службе финансовы расследований" , – отметил Порошенко.

Кроме того, по словам президента, во время встречи с британским премьером он поднял вопрос визовой либерализации для украинских граждан

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18-19 апреля находится в Британии с официальным визитом. В Лондоне глава государства встретился с министрами иностранных дел и обороны Соединенного Королевства, депутатами Парламента, бизнесменами, а также выступил в Королевском институте международных отношений Chatham House с речью на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".