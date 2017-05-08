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Порошенко и Меркель поговорили по телефону

8 мая в 19:09

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе. 

Порошенко Меркель
Главы Украины и Германии провели телефонный разговор
president.gov.ua
Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщается на президентском сайте. 

Стороны почтили память погибших во Второй мировой войне. При этом, Ангела Меркель отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом. 

Лидеры двух государств обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Порошенко заявил о недопустимости проведения 9 мая каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях. 

Порошенко и Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе. Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля. Они также заявили о необходимости освобождения заложников. 

Меркель также проинформировала Порошенко об итогах своих переговоров в России 2 мая. 

Главы Украины и Германии отметили необходимость продолжения работы в Нормандском формате, в частности, с участием новоизбранного президента Франции.   

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В отношении России необходимо демонстрировать силу и одновременно готовность к диалогу. Об этом сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеообращении.

По материалам: ZN.UA
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