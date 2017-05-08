Порошенко и Меркель поговорили по телефону

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе.

Главы Украины и Германии провели телефонный разговор president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, сообщается на президентском сайте.

Стороны почтили память погибших во Второй мировой войне. При этом, Ангела Меркель отметила роль украинцев в борьбе с нацизмом.

Лидеры двух государств обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе. Порошенко заявил о недопустимости проведения 9 мая каких-либо демонстраций техники под видом "парадов" на оккупированных территориях.

Порошенко и Меркель также осудили нападения на представителей ОБСЕ и системные препятствия в их работе. Они подчеркнули важность проведения расследования и наказания виновных в атаке на патруль ОБСЕ 23 апреля. Они также заявили о необходимости освобождения заложников.

Меркель также проинформировала Порошенко об итогах своих переговоров в России 2 мая.

Главы Украины и Германии отметили необходимость продолжения работы в Нормандском формате, в частности, с участием новоизбранного президента Франции.

В отношении России необходимо демонстрировать силу и одновременно готовность к диалогу. Об этом сказала федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном видеообращении.