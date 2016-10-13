Порошенко и Меркель договорились провести телефонную конференцию в формате "Украина-Германия-Франция"

Трехсторонняя телефонная конференция пройдет в ближайшие дни.

В ближайшие дни состоится трехсторонняя телефонная конференция facebook.com/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились о проведении трехсторонней телефонной конференции в формате "Укрина-Германия-Франция".

"Собеседники договорились провести трехстороннюю телефонную конференцию между лидерами Украины, Германии и Франции в ближайшие дни", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства в четверг ночью по результатам телефонного разговора Порошенко и Меркель.

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о. По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросовбудет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.

Пресс-службы Елисейского дворца после телефонного разговора президента Франции Франсуа Олланда с Петром Порошенко и представителем канцлера Германии Ангелы Меркель сообщила, что Олланд готов "в ближайшие дни принять участие в новой встрече в нормандском формате, которая должна дать решающий толчок в урегулировании кризиса".