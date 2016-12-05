Порошенко и Гройсман провели заседание фракции БПП

Президент и премьер попросили у депутатов поддержки для принятия бюджетных законопроектов.

Порошенко назвал "записи Онищенко" "фейком", а самого беглого депутата - проектом ФСБ palinchak / Depositphotos

Президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман попросили депутатов парламентской фракции БПП поддержать законопроекты, необходимых для принятия

Об этом ZN.UA рассказали депутаты фракции после завершения ее заседания вечером в понедельник, 5 декабря. По словам собеседников, глава государства и премьер просили поддержать запланированные к рассмотрению во вторник бюджетные инициативы Кабмина, в частности законопроект относительно поступлений в госбюджет.

Кроме того, президент попросил парламентариев активизировать усилия на улучшении международной репутации Украины, отдельно остановившись на "записях Онищенко".

"Он сказал, что пленки Онищенко - фейк, а сам Онищенко - проект ФСБ", - рассказали депутаты.

20 октября Верховная Рада одобрила постановление "О выводах и предложениях к законопроекту "О государственном бюджете Украины на 2017 год". Согласно Бюджетному кодексу, принятие в целом этих выводов и предложений является принятием проекта госбюджета в первом чтении.

3 ноября Кабмин подал в Раду проект госбюджета-2017 на второе чтение. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий допустил, что проект бюджета депутаты рассмотрят 8 декабря.