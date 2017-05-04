Порошенко и Дуда договорились о координации легализации захоронений в Украине и Польше

Дуда пообещал Порошенко не допустить разрушения украинских памятников в Польше.

Договоренность о легализации мест захоронения в Украине и Польше достигнута на уровне глав государства Петр Порошенко/Facebook

Президенты Украины и Польши Петр Порошенко и Анджей Дуда договорились скоординировать действия по легализации украинских захоронений в Польше и польских захоронений в Украине в связи с участившимися случаями

Во время телефонного разговора в среду, 3 мая, главы государств пообещали друг другу обеспечить им надлежащую опеку на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти, сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко решительно осудил разрушение памятника бойцам Украинской повстанческой армии в Грушовичах близ Перемышля, и указал на недопустимость надругательства над государственными символами Украины.

Дуда, в свою очередь, пообещал лично рассмотреть этот инцидент и дать ему надлежащую оценку с тем, чтобы не допустить подобных случаев в будущем.

В связи с 70-й годовщиной операции "Висла" украинский президент выразил надежду на последовательность польской стороны в осуждении этого преступления коммунистического режима, в результате которого 140 тысяч украинцев были принудительно выселены из своих домов в Восточной Польше.

Кроме того, Порошенко поздравил Дуду с 226-й годовщиной Конституции Речи Посполитой и пригласил польского президента в Киев.

Напомним, 26 апреля вандалы разрушили памятник воинам УПА на кладбище села Грушовичи возле Перемышля. Демонтаж памятника проводился с согласия местного самоуправления, полиция не вмешивалась. Ранее монумент не раз становился мишенью вандалов, а с 2014 года в Польше было совершено 15 актов над местами памяти украинского народа и украинскими захоронениями.

Украинский институт национальной памяти потребовал от Варшавы открытого и прозрачного расследования всех этих фактов, а также инициировал приостановку легализации польских мемориальных объектов, которых на территории Украины насчитывается 105.