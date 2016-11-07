Порошенко готов принять отставку Саакашвили

У президента пообещали проанализировать "настоящие основания" увольнения Саакашвили.

Порошенко подпишет указ об увольнении Саакашвили Пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подпишет указ об увольнениис должности главы Одесской областной государственной администрации, если Кабинет министров направит президенту соответствующее представление.

"Если Кабинет министров Украины внесет представление, президент Украины подпишет отставку М.Саакашвили. При этом будут проанализированы настоящие основания для его увольнения", - цитирует "Интерфакс-Украина" комментарий пресс-службы президента Украины в связи с решением Михеила Саакашвили уйти в отставку.

В свою очередь, пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж сообщила "Украинской правде", что Михеил Саакашвили уже подал все необходимые для своей отставки документы.

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Напомним, в понедельник, 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации.

Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Так, по его словам, киевская власть уже шесть месяцев не назначает трех из четырех его заместителей, а также "торгует" должностями глав местных районных администраций.

Саакашвили также обвинил Порошенко в том, что тот поддерживает в Одесской области два коррупционных клана.