Порошенко готов принять отставку Саакашвили

У президента пообещали проанализировать "настоящие основания" увольнения Саакашвили.
"Если Кабинет министров Украины внесет представление, президент Украины подпишет отставку М.Саакашвили. При этом будут проанализированы настоящие основания для его увольнения", - цитирует "Интерфакс-Украина" комментарий пресс-службы президента Украины в связи с решением Михеила Саакашвили уйти в отставку.
В свою очередь, пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж сообщила "Украинской правде", что Михеил Саакашвили уже подал все необходимые для своей отставки документы.
Напомним, в понедельник, 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации.
Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко. Так, по его словам, киевская власть уже шесть месяцев не назначает трех из четырех его заместителей, а также "торгует" должностями глав местных районных администраций.
Саакашвили также обвинил Порошенко в том, что тот поддерживает в Одесской области два коррупционных клана.Интерфакс-Украина , Украинская правда ,