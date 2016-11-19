Порошенко допросили по делу о преступлениях во время Евромайдана - СМИ

Сообщается, что разговор президента со следователями продолжался шесть часов.
Однако, как сообщает "Громадське" со ссылкой на ГПУ, это произошло вчера вечером. К тому же, следователи провели допрос в Администрации президента. Разговор касался нескольких эпизодов в деле событий на Майдане и длилась шесть часов.
Напомним, еще в сентябре генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ вызвала Порошенко на допрос по делу о событиях Евромайдана.
Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.
Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.Hromadske.TV