Порошенко допросили по делу о преступлениях во время Евромайдана - СМИ

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Сообщается, что разговор президента со следователями продолжался шесть часов.

Порошенко допросили по делу событий на Майдане. president.gov.ua

Допрос президента Петра Порошенко по делу кровавых событий на Майдане Независимости два года назад должен был состояться

Однако, как сообщает "Громадське" со ссылкой на ГПУ, это произошло вчера вечером. К тому же, следователи провели допрос в Администрации президента. Разговор касался нескольких эпизодов в деле событий на Майдане и длилась шесть часов.

Напомним, еще в сентябре генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ГПУ вызвала Порошенко на допрос по делу о событиях Евромайдана.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.

Указывается, что глава Департамента специальных расследований Сергей Горбатюк, который вел дело Януковича ранее, сохранит свою должность. За его департаментом, состоящим из 56 сотрудников, остается расследование и передача в суд дел о преступлениях на Майдане.