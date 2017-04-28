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Порошенко договорился с Лукашенко завершить демаркацию границы

28 апреля в 12:26

Длина общей границы составляет почти 1100 километров. Процесс демаркации начался еще в 2013 году.

Порошенко Лукашенко
Стало известно, о чем договорись Порошенко и Лукашенко
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко договорился с президентом Беларуси Александром Лукашенко в ближайшее время завершить демаркацию совместной государственной границы.

"Мы договорились завершить в ближайшее время демаркацию наших госграниц, которая, к сожалению, не проводилась в последние годы, что станет дополнительным фактором безопасности двух государств", - сказал президент в ходе передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины в Киеве.

Проект демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью был утвержден в ноябре 2014 года. Сама демаркация была начата в ноябре 2013 году, с того, что был установлен первый пограничный знак. Длина общей границы государств составляет почти 1100 километров.

Порошенко и Лукашенко встречались 26 апреля сначала на Чернобыльской АЭС, а затем в резиденции белорусского президента в Гомельской области.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги демаркация граница
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