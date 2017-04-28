Порошенко договорился с Лукашенко завершить демаркацию границы

Длина общей границы составляет почти 1100 километров. Процесс демаркации начался еще в 2013 году.
"Мы договорились завершить в ближайшее время демаркацию наших госграниц, которая, к сожалению, не проводилась в последние годы, что станет дополнительным фактором безопасности двух государств", - сказал президент в ходе передачи военной техники Государственной пограничной службе Украины в Киеве.
Проект демаркации государственной границы между Украиной и Беларусью был утвержден в ноябре 2014 года. Сама демаркация была начата в ноябре 2013 году, с того, что был установлен первый пограничный знак. Длина общей границы государств составляет почти 1100 километров.
Порошенко и Лукашенко встречались 26 апреля сначала на Чернобыльской АЭС, а затем в резиденции белорусского президента в Гомельской области.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,