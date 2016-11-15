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Порошенко договорился о встрече с Трампом

15 ноября в 22:16

Президент поздравил Трампа с победой и пригласил в Украину.

Порошенко Тармп
Во вторник состоялся телефонный разговор Трампа с Порошенко
Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба главы государства вечером во вторник, 15 ноября.

Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах, заверил его в готовности Киева к активному сотрудничеству с новой президентской администрацией в Вашингтоне  и пригласил его в Украину в любое удобное время.

Украинский президент указал на важность поддержки США для проведения реформ в Украине и борьбы с российской агрессией.

Собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двухсторонней встречи.

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Как сообщалось, после оглашения результатов выборов в США президент Порошенко передал Трампу поздравления с победой и пригласил его в Киев через посла США в Украине Мари Йованович.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Порошенко Трамп Украина США
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3 комментария
  • Федот Данетот Вчера, 23:44 Экая промашка вышла - во всё время выборов не ту жопу лизали... Теперь придётся переориентироваться... Досадно, конечно, но нашим жополизам-политикам не привыкать - всё время приходится лизать чью-то жопу, иначе на троне не удержаться. Так какая в конце-концов разница чья жопа - тут ведь важен не процесс, а результат! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Iurii Klimov Вчера, 22:44 ====///////// GOSPODIN TRAMP VU UVERENU V TOM CHTO IA OPIAT'' SMOGU BALLOTIROVAT''SIA NA VTOROI SROK////////====.......=====///////// NU MU SHE S VAMI OLIGARXI.....VSEGO XOROSHEGO GOSPODIN POROSHENKO///////=====............... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Iurii Klimov Вчера, 22:43 OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////// POLUCHENA ZAPIS'' TELEFONNOGO RAZGOVORA MESHDU OLIGARXOM TRAMPOM I OLIGARXOM POROSHENKO.............======//////// KAK TO NELOVKO POLUCHILOS'' S GOSPOSHEI KLINTON GOSPODIN TRAMP////////=====........====////////// A VU ZA KOGO BU OTDALI SVOI GOLOS GOSPODIN POROSHENKO////////====.......======///////// ZA VAS GOSPODIN TRAMP ISKLIUCHITEL''NO ZA VAS////////=====.......=====///////// LADNO......VU OLIGARX IA OLIGARX===ETO GLAVNOE.....MU U VLASTI......A DAL''SHE MU RAZBEREMSIA///////=====......====///////// KAKIE BUDUT UKAZANIIA GOSPODIN TRAMP////////====.......====//////// PRODOLSHAITE REFORMIROVAT'' UKRAINU KAK I PRI OBAME//////=====.......=====///////// NO LIUDI NE VERIAT.....LIUDI VSE VIDIAT GOSPODIN OBAMA.......IA NE DOTIAGIVAIU DO OCHERDNUX PREZIDENTSKIX VUBOROV/////////======.......=====//////// MU CHTO=TO PRIDUMAEM......REFORMU MOGUT UITI NA VTOROI PLAN////////====.........====///////// GOSPODIN TRAMP VU UVERENU V TOM CHTO IA OPIAT' Ответить Цитировать Пожаловаться
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