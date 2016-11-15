Порошенко договорился о встрече с Трампом

Президент поздравил Трампа с победой и пригласил в Украину.

Во вторник состоялся телефонный разговор Трампа с Порошенко Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, сообщила пресс-служба главы государства вечером во вторник, 15 ноября.

Порошенко поздравил Трампа с победой на выборах, заверил его в готовности Киева к активному сотрудничеству с новой президентской администрацией в Вашингтоне и пригласил его в Украину в любое удобное время.

Украинский президент указал на важность поддержки США для проведения реформ в Украине и борьбы с российской агрессией.

Собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двухсторонней встречи.

Как сообщалось, после оглашения результатов выборов в США президент Порошенко передал Трампу поздравления с победой и пригласил его в Киев через посла США в Украине Мари Йованович.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".