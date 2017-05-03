Порошенко до сих пор не назначил послов в 20 стран и организаций

За последние несколько месяцев президент сменил послов в Словакии, Чехии, Турции, Грузии, Беларуси, Нидерландах и Румынии. Но во многих странах руководителей дипучреждений.

Украинских послов нет в Сирии и на России (и еще в 16 странах) Андрей Товстыженко, ZN.UA

Украина не имеет руководителей в 20 дипломатических учреждениях за границей, следует из ответа управления генерального секретариата МИД Украины на информационный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

По состоянию на 27 апреля 2017 года не назначены послы, в частности, в Латвии, Дании, Армении, Греции, Хорватии, Черногории, Македонии, Швейцарии, Ирландии, Алжире, Перу, Эфиопии, Анголе, Казахстане, Кубе, Республике Корея, в Сирии и на России.

Кроме того, до сих пор не назначены постоянные представители Украины в Миссию Украины при НАТО, а также Постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ.

В апреле Порошенко назначил посла в Румынии, в марте – в Нидерландах, в феврале - в Грузии. В январе Порошенко уволил Евгения Перебийноса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чешской республике. В ноябре 2016 года Порошенко назначил нового посла в Словакии, в августе - в Турции.