Порошенко до сих пор не назначил послов в 20 стран и организаций

За последние несколько месяцев президент сменил послов в Словакии, Чехии, Турции, Грузии, Беларуси, Нидерландах и Румынии. Но во многих странах руководителей дипучреждений.
По состоянию на 27 апреля 2017 года не назначены послы, в частности, в Латвии, Дании, Армении, Греции, Хорватии, Черногории, Македонии, Швейцарии, Ирландии, Алжире, Перу, Эфиопии, Анголе, Казахстане, Кубе, Республике Корея, в Сирии и на России.
Кроме того, до сих пор не назначены постоянные представители Украины в Миссию Украины при НАТО, а также Постоянное представительство Украины при координационных институтах СНГ.
В апреле Порошенко назначил посла в Румынии, в марте – в Нидерландах, в феврале - в Грузии. В январе Порошенко уволил Евгения Перебийноса с должности посла Украины в Латвии и назначил его послом в Чешской республике. В ноябре 2016 года Порошенко назначил нового посла в Словакии, в августе - в Турции.Интерфакс-Украина , ZN.UA ,