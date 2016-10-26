Полторак владеет частью квартиры и обходится без автомобиля

Министр обороны показал в электронной декларации, чем владеет сам и его жена.

Полторак показал заработки своей семьи. Министерство обороны Украины

Министр обороны Степан Полторак подал свою электронную декларацию, в которой указал, что он владеет третью квартиры в Киеве, площадью 89 квадратных метров.

Кроме того, в собственности его жены Инны Полторак треть этой же столичной квартиры, а также дом в Харькове, площадью 39,8 квадратных метров, и 9,4 соток земли.

Согласно декларации, автомобиля у министра обороны Украины нет. А вот его жена владеет машиной марки Smart Micro 2002 года выпуска.

Полторак также отметил, что в 2015 году он получил 266 498 гривень заработной платы, 76 280 гривень - гонораров, 8610 гривень - подарков в неденежной форме.

А зарплата его жены составила - 51 248 гривень. Также она получила проценты в Приватбанке 32020 гривень и 415 875 гривень дохода от отчуждения недвижимого имущества.

Согласно декларации, в разделе "денежные активы" Полторак указал, что владеет 1 150 000 гривень и 42 тысячами долларов США наличных, а также 168 377 гривенямь на банковских счетах.

Тем временем, министр юстиции Павел Петренко задекларировал две квартиры, несколько авто и миллион долларов. Кроме того, министр задекларировал несколько картин, два часы, автомобили Volkswagen Golf, Land Rover и Toyota Camry, а также доходы от отчуждения имущества на свыше 2 миллионов гривен и банковские счета более чем на миллион долларов.

А премьер-министр Владимир Гройсман задекларировал 2,5 млн долларовналичными. Он также указал, что в его собственности несколько магазинов в Виннице, несколько земельных участков, квартир, домов и два автомобиля. Президент Петр Порошенко пообещал в ближайшее время тоже подать свою декларацию.

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников истекает 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было предпринято несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.