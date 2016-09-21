Польша хочет войти в новый формат переговоров по мирному процессу в Донбассе

Переговоры в "нормандском" формате понемногу исчерпывают себя, заявил посол Польши в Украине.

Посло Польши в Украине Ян Пекло призывает создать новый формат переговоров по Донбассу Польське радіо

Польша должна войти в новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку "минский" формат практически исчерпал себя, заявил новоназначенный посол Польши в Украине

По его словам, "минский" формат не учитывает мнения "ближайших крупных соседей Украины" и не решает проблему деоккупации Крыма.

"Это достаточно естественно, что без ближайших крупных соседей Украины любые переговоры относительно мирного процесса, который решал бы вопросы агрессии России в Украине, вестись не должны. Место Польши – за столом переговоров. Минский формат также не решает проблему Крыма и понемногу исчерпывает свои возможности", – заявил дипломат в интервью для "Укринформ".

По словам Пекло, необходимо учитывать концепции создания нового формата с участием польской стороны.

"Я не представляю, как можно дискутировать о судьбе Украины без голоса важных, больших соседей, которые являются стратегическими партнерами Украины", – заключил он.

Напомним, 8 сентября Президент Польши Анджей Дуда указал на несостоятельность "нормандского формата"переговоров и заявил о желании Польши активнее участвовать в урегулировании ситуации в Донбассе.

Ранее, в середине августа, Дуда предложил Петру Порошенко расширить действующий "нормандский формат" переговоров по Донбассу (сейчас - Украина, Германия, Франция и Россия), введя в него самые сильные государства Европы, а также соседей Украины, в том числе и Польшу.

Как писала Татьяна Силина в ZN.UA в статье "Минская халабуда", в результате Дуда получил отказ от Порошенко, даже не потрудившегося завернуть отказ в более дипломатичную обертку, нежели "мы не нуждаемся в новых форматах"; а затем Варшаву (уже по дипломатическим каналам) распекли за инициативность "старшие европейские товарищи".