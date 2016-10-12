Первый съезд состоится 14 октября.

"Азов" создает партию "Национальный корпус" Полк "Азов"/Вконтакте

Полк " Азов " создает политическую партию "Национальный корпус", первый съезд который запланирован на 14 октября.

"14 октября в пятницу в Киеве по адресу Гринченко 7 (Дом Архитектора) в 11.00 состоится торжественный съезд политической партии Национальный корпус", - сказано в сообщении на сайте полка.

"Инициативная группа новой политической партии составляют члены общественной организации Гражданский корпус АЗОВ ветераны полка АЗОВ Национальной гвардии, волонтеры, патриоты Украины", - говорится в тексте.

Кроме того, в этот день представители "Азова" проведут марш в центре Киева. Начало запланировано на 6 вечера от памятника "Родина-Мать".

Ранее куратор полка "Азов" Андрей Билецкий заявлял, что новая партия не будет использовать ни название, ни символику "Азова". Билецкий также заявил, что лидером партии не будет, поскольку для этого ему нужно уволиться из Национальной гвардии.