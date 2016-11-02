Политический класс Украины нагло пытается отменить реформы – Atlantic Council

По мнению эксперта, Порошенко мог бы спасти свой политический рейтинг, если бы защитил украинские реформы.

Соратники Порошенко не отказываются от попыток сорвать реформы в Украине. kmu.gov.ua

После Евромайдана украинские лидеры неоднократно клялись, что будут бороться против взяточничества. Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк пообещал, что всех коррумпированных чиновников будут судить, а его преемник Владимир Гройсман объявил "нулевую толерантность к коррупции". Сам президентво время выборов пытался показать, что он реформатор, который "очистит" страну от эндемического взяточничества.

Но несмотря на все эти обещания, активисты предупреждают, что украинский политический класс сейчас систематически пытается откатить назад ключевые реформы. Об этом в своей статье пишет эксперт Atlantic Council Джош Коэн.

Во-первых, были многочисленные попытки сорвать принятие закона о электронных декларациях, который требует, чтобы все чиновники раскрыли свои доходы онлайн. Два депутата от "Блока Петра Порошенко" внесли законопроекты, которые могли эффективно уничтожить этот подход. Активистам и сторонникам реформ в парламенте удалось защитить закон в оригинальной редакции. Но теперь благодаря конфликту между НАПК и Государственной службы спецсвязи в системе е-декларирования появились лазейки для сокрытия активов и уклонения от потенциального уголовного преследования.

Еще одним негативным сигналом стала попытка Генпрокуратуры ограничить полномочия НАБУ. Тем временем, в сфере юстиции реформы тоже предстали перед сильным сопротивлением. Хотя около тысячи судей, которые остались со времен президентства Виктора Януковича, решили уйти в отставку, чтобы не подавать электронные декларации. А на их место будут избраны новые судьи, которые пройдут через прозрачный конкурс.

Но активисты недавно сообщили, что Порошенко недавно представил законопроект, который навредит имплементации реформ в Высшем совете юстиции, который будет назначать, увольнять и наказывать судей. Кроме того, президент разрешил коррумпированным судьям эры Януковича оставаться на своих должностях еще в течение семи лет.

"Это не так представляет "глубокое очищение и обновление", которое обещала президентская политическая платформа сначала, как сохранение коррупционного статус-кво", - сказал эксперт Михаил Жернаков.

В организации "Реанимационный пакет реформ" также жалуются на попытки сорвать реформы государственного управления. До революции в Украине глав местных администраций назначал президент. Однако, теперь, согласно новому закону о государственной службе в Украине должна произойти децентрализация власти, а глав администраций нужно выбирать открыто. Но заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук недавно внес законопроект, который предлагает вернуть избрание местных глав президентом Украины. В "Реанимационном пакете реформ" считают, что это противоречит Конституции, поскольку возвращает "узурпацию власти".

Также представители власти, похоже, пытаются подорвать реформу полиции. В 2015 году МВД во главе с Арсеном Аваковым создало специальную аттестационную комиссию для проверки на профессиональную пригодность полицейских. Однако в неправительственных организациях обвиняют министра в том, что он собрал эту комиссию со своих соратников. Также Аваков предлагал ввести "презумпцию повиновения" якобы для "защиты" работников полиции.

Автор отмечает, что не все, конечно, так плохо в Украине. Некоторые экономические реформы включительно с макроэкономической стабилизацией, реформой фискального и банковского надзора, а также с изменениями в энергетическом секторе, прошли относительно успешно. Реформа государственных закупок тоже стала серьезным антикоррупционным шагом, так же как и запуск системы электронного декларирования. В целом, все же некоторые изменения, в которых нуждается Украина, происходят.

Однако, не возможно и закрыть глаза на многочисленные законодательные попытки откатить антикоррупционные реформы, которые делают члены парламентского блока Порошенко и администрации президента. Порошенко не контролирует весь парламент, но у него есть возможность повлиять на своих соратников в администрации и Верховной Раде, чтобы они больше не делали наглых попыток подорвать важные реформы. По мнению автора, президент смог бы спасти свой политический рейтинг, который все больше сокращается, поддержав гражданское общество и его союзников в парламенте.

Тем временем, в интервью Politico премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что не понимает, почему Запад сомневается в намерениях Украины относительно реформ. Во время интервью украинский премьер говорил о том, как он борется с эндемической коррупцией, сокращением влияния олигархов и о том, как Украина прошла переломный момент.

Но издание отмечает, что эти словам прозвучали на фоне беспокойств из-за замедления украинского процесса реформ, а в некоторых случаях и начала обратных процессов. В сентябре МВФ таки выделил Украине очередной транш помощи на миллиард долларов. Но Киев так и не выполнил всех критериев фонда, который ждал целый год.