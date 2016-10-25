Политические партии получили из бюджета 141 млн грн финансирования

Деньги получили "Народный фронт", БПП, "Самопомомич" и Радикальная партия. Бывшие регионалы отказались, партия Тимошенко тянет с документами.

Парламентские партии получат деньги, а непарламентские не получат Василий Артюшенко, ZN.UA

Четыре из шести политических партий, представленных в Верховной Раде, получили государственное финансирование уставной деятельности в сумме 141 млн 647 тыс. грн за III и IV кварталы 2016 года.

Как сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), государственное финансирование получили "Народный фронт" - 50 млн 272 тыс. грн, партия "Блок Петра Порошенко" - 49 млн 543 тыс. грн, "Самопомич" - 24 млн 923 тыс. грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 16 млн 907 тыс. грн.

Партия "Батькивщина" не получила средств из-за того, что не подала вовремя пакет документов. После получения полного пакета документов решение о предоставлении финансирования будет рассмотрено на заседании НАПК. Еще одна парламентская партия "Оппозиционный блок" отказалась от государственного финансирования.

Напомним, что начиная с 2016 года политические партии начали получать государственное финансирование уставной деятельности в соответствии с законом Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения политической коррупции".

В проекте госбюджета-2017 на финансирование партий предусмотрено 442 млн грн.

Подробнее о государственном финансировании политических партий читайте в материале Андреаса Умланда и Мириама Космеля "Государственное финансирование политических партий: Судьбоносная реформа или политическая косметика?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".