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Политическая элита Украины откажется от реформ в случае сокращения поддержки со стороны США – эксперт 24

13 ноября в 16:28

Без контроля со стороны внешних сил, украинские политики будут по старой памяти заниматься воровством и внутренними конфликтами.

США Украина США1 флаг
Отказ Вашингтона оказывать масштабную операционную поддержку Киеву поставит украинские реформы под угрозу срыва
kmu.gov.ua
Украинский политический класс может свернуть в стране реформы без масштабной операционной поддержки со стороны США, пишет в своей статье для ZN.UA политолог Константин Батозский.

"Раньше ситуация складывалась так, что принуждением элит к реформам занимались как раз внешние силы, и главную скрипку в этом процессе исторически играли США. Сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда (при сохранении стратегической поддержки со стороны США) операционная поддержка Украины может снизиться. Тогда украинский политический класс, оставшийся один на один, вместо изменения страны привычно займется внутренними разборками, воровством и самоуничтожением", – пишет автор.

По словам аналитика, подобный сценарий грозит стране распадом и утратой государственности.

Батозский указывает, что альтернативой несостоятельному политическому классу может стать интеллектуальная элита нации, которая сумеет сформулировать новые национальные смыслы и консолидировать вокруг них новых политических лидеров.

Читайте также: Победа Трампа в США не повлияет на политику ЕС в отношении Украины – Могерини

Ранее издание Financial Times писало об обеспокоенности Киева по поводу того, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может заключить "большую сделку" с лидером РФ Владимиром Путиным, отдав Москве постсоветскую "сферу влияния" для нормализации отношений между странами.

В свою очередь, эксперты "Майдана иностранных дел " Богдан Яременко и Олег Белоколос указали, что Попытка украинской власти поддержать в борьбе за кресло президента США кандидата от демократов Хиллари Клинтон через обнародование информации о нелегальных выплатах Полу Манафорту поставила страну в сложное положение в отношениях с Вашингтоном после победы Трампа.

Подробнее о причинах победы Дональда Трампа на выборах президента США и перспективах развития глобальных политических процессов (в том числе – в Украине) читайте в статье Константина Батозского "Бунт лишних людей" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги США Украина поддержка
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24 комментария
  • Малюта Скуратов Сегодня, 18:16 Розпад державності ніяк не позначиться на верхівці влади. Нинішні керманичі скоріше за все мають громадянство і інших держав. Приклад тому колишній Прем'єр-міністр Лазаренко, Екс-міністр Ставицький Едуард та інші. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Nickolay Andrusenko Сегодня, 17:48 Наука утверждает, что история развивается по спирали (циклически), т. е. в некоторый период времени ситуация складывается аналогично той, которая была ранее. Достаточно вспомнить периоды начиная с ХIV века: так оно было РАНЬШЕ, так оно есть СЕГОДНЯ, НО КАК БУДЕТ ЗАВТРА, ПРИДЕТ ЛИ УКРАИНА В ТУ ТОЧКУ, ОТ КОТОРОЙ ВРОДЕ БЫ УШЛА ??? Если ДА, то заворовавшиеся деятели потеряют всё и подтвердится еще один принцип: ИСТОРИЯ УЧИТ, ЧТО ОНА НИЧЕМУ НЕ УЧИТ. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Yury Shmadchenko Сегодня, 17:40 "Батон не забыт и бабло не забыто!": Украина оккупирована Крым и Донбасс – Россией, а остальная часть Барыгами и Панамскими Патриотами в союзе с гопниками из Оккупационного Блока и кричат , что во всем виноВАТА косатая. нынешняя украинская власть американцам не по душе. Но ведь она не по душе и украинцам. Получается с ней, американской администрацией, мы союзники, в отличие от нашей власти.. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Ivan Boychuk Сегодня, 17:35 Еще один провокатор выискался. А все клюнули. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Иван Федоров Сегодня, 17:24 так нема ніяких реформ, від чого відмовлятися? Ответить Цитировать Пожаловаться
  • SH Holmes Сегодня, 17:23 Политическая элита Украины откажется от реформ в случае сокращения поддержки со стороны США – эксперт . ...в корне неправильно написано... правильнее было бы написать политическая быдлота Украины... это более подходящее значение для слуг народа... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Sergey Khvost Сегодня, 17:22 Я поражаюсь,народ, а кому эти реформы нужны,нам или США???!!!Элита не подумала,отказ от реформ им будет грозить чем то похуже,чем потеря всех денег и имущества??!!!Люди уже сыты по горло!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Владимир Ким Сегодня, 17:19 Да пора эти элиты на кол садить!Пусть попробуют остановить реформы!И печенек тогда на шару наедимся! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Игорь Тихий Сегодня, 17:17 тогда наша народная элита выпустит кишки так называемой украинской элите.вот и весь разговор. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • karvall01 Сегодня, 17:17 Могут эти так называемые элиты и до Борисполя не успеть доехать! Ответить Цитировать Пожаловаться
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