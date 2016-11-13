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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Без контроля со стороны внешних сил, украинские политики будут по старой памяти заниматься воровством и внутренними конфликтами.

Отказ Вашингтона оказывать масштабную операционную поддержку Киеву поставит украинские реформы под угрозу срыва kmu.gov.ua

Украинский политический класс может свернуть в стране реформы без масштабной операционной поддержки со стороны, пишет в своей статье дляполитолог Константин Батозский.

"Раньше ситуация складывалась так, что принуждением элит к реформам занимались как раз внешние силы, и главную скрипку в этом процессе исторически играли США. Сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда (при сохранении стратегической поддержки со стороны США) операционная поддержка Украины может снизиться. Тогда украинский политический класс, оставшийся один на один, вместо изменения страны привычно займется внутренними разборками, воровством и самоуничтожением", – пишет автор.

По словам аналитика, подобный сценарий грозит стране распадом и утратой государственности.

Батозский указывает, что альтернативой несостоятельному политическому классу может стать интеллектуальная элита нации, которая сумеет сформулировать новые национальные смыслы и консолидировать вокруг них новых политических лидеров.

Ранее издание Financial Times писало об обеспокоенности Киева по поводу того, что новоизбранный президент США Дональд Трамп может заключить "большую сделку" с лидером РФ Владимиром Путиным, отдав Москве постсоветскую "сферу влияния" для нормализации отношений между странами.

В свою очередь, эксперты "Майдана иностранных дел " Богдан Яременко и Олег Белоколос указали, что Попытка украинской власти поддержать в борьбе за кресло президента США кандидата от демократов Хиллари Клинтон через обнародование информации о нелегальных выплатах Полу Манафорту поставила страну в сложное положение в отношениях с Вашингтоном после победы Трампа.

Подробнее о причинах победы Дональда Трампа на выборах президента США и перспективах развития глобальных политических процессов (в том числе – в Украине) читайте в статье Константина Батозского "Бунт лишних людей" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".