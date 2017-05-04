Показания в суде по делу о госизмене Януковича дадут Яценюк, Аваков и Турчинов

Государственное обвинение намерено привлечь к процессу около 100 свидетелей.

Показания против Януковича дали около 100 человек

Прокуратура инициирует участие в судебном процессе о государственной измене экс-президентаоколо 100 свидетелей из числа бывших и действующих должностных лиц.

В частности, показания должны дать бывший премьер-министр Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, секретарь СНБО Александр Турчинов, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, экс-депутат Государственной Думы РФ Илья Пономарев.

"Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, это военнослужащие, которые проходили военную службу на территории Автономной Республики Крым", - сообщил военный прокурор Руслан Кравченко в эфире "5 канала" в четверг, 4 мая.

Он уточнил, что вышеперечисленные лица уж дали свидетельские показания на этапе досудебного следствия и будут вызваны в суд.

Ранее сообщалось, что Оболонский райсуд Киева разрешил защите бывшего президента-беглеца Виктора Януковича организовать видеоконференцию для участия их подзащитного в судебно процессе и объявил перерыв до 18 мая.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции Достоинства, генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Бежавший на Россию Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч.1 ст.111 (государственная измена), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.