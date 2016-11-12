Победа Трампа в США не повлияет на политику ЕС в отношении Украины – Могерини

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Могерини выразила надежду, что Трамп будет разделять основные европейские ценности, которые ЕС четко обозначил.

Могерини заявила, что политика ЕС не определяется в Вашингтоне politikus.ru

Политика Евросоюза как по отношению к Украине в целом, так и в связи с аннексией Крыма Россией не изменится после избрания Дональда Трампа президентом США, сообщила верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини в интервью Deutsche Welle.

"Наша политика по Украине не изменится, и это определяется не в Вашингтоне", - сказала она.

В то же время Могерини высказала опасения, что приоритеты новой администрации США могут увести Америку далеко от некоторых европейских базовых принципов, но этой связи она выразила надежду, что Трамп будет разделять основные европейские ценности, которые, ЕС четко обозначил.

"Мы будем рады работать с США на основе этих ценностей. Но нужно дать новому руководству США немного времени, чтобы они могли определиться с приоритетами своей внешней политики", - добавила она.

Как сообщалось, ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что избрание Дональда Трампа президентом США представляет угрозу для трансатлантических межконтинентальных отношений, подрывая их основы и структуры.