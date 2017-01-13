Пинчук объяснил свою статью в WSJ: "оригинальный текст сократили"

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Украинский бизнесмен пояснил свою позицию по вступлению Украины в ЕС и НАТО, а также Донбассу и Крыму.

Пинчук не ждал, что все будут согласны с его мнением Андрей Товстыженко, ZN.UA бизнесмен Виктор Пинчук в колонке для "Украинской правды" прокомментировал свою статью в Wall Street Journal, вызвавшую бурную дискуссию в украинском обществе. В первую очередь, бизнесмен пояснил, что редакция WSJ ориентировалась на интересы американского читателя, в связи с чем, по его словам, сократила оригинальный текст статьи более чем наполовину.

"Более того: у меня она называлась (в переводе) "Новая стратегия для Украины в меняющемся мире: вклад ради достижения мира и защиты нашей свободы". Но уже в публикации я увидел, что WSJ переименовала ее в "Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией". Это неточно, потому что большинство компромиссов, которые я предлагаю, обращены к нашим партнерам на Западе", - отмечает олигарх.

Далее он рассматривает по пунктам основные тезисы, которые вызвали шквал обсуждений: вступление в Евросоюз и НАТО, войну в Донбассе и возврат Крыма.

"У Евросоюза глубокие проблемы. Происходит смена элит Запада. Сам Запад впервые за долгое время подвергается угрозам, потому пересматривает приоритеты… "Украинский вопрос" вполне может стать элементом большой геополитической сделки, наряду с сирийским конфликтом, российско-американскими отношениями, борьбой с терроризмом, проблемой беженцев, судьбой Евросоюза и трансатлантического партнерства, Северной Кореей и так далее", - отмечает бизнесмен.

При этом самой большой ошибкой, по мнению Пинчука, было бы посчитать, что у Украины есть гарантии благоприятного исхода. Он отмечает, что у любых западных политиков есть ценностные ограничения: им невыгодны санкции, им нужно торгово-экономическое сотрудничество с Россией, взаимодействие с ней в Сирии и в борьбе с ИГИЛ.

"Но для них по-прежнему недопустимо, если их обвинят в попустительстве войне в Европе или нарушениям международного права. И им нужны быстрые результаты, которых от них ждет избиратель. В наших силах помочь лидерам Запада их достичь. В обмен на их помощь в достижении наших целей", - подчеркивает олигарх.

Он также отмечает, что на текущий момент большая часть членов Евросоюза не только не хочет видеть Украину в ЕС, но и не готова обозначить для нас такую перспективу на будущее.

"Настаивая сейчас на перспективе членства, мы только ослабляем позиции наших друзей в Европейском Союзе", - добавляет Пинчук, также указывая, что таким образом Украина создает внутри ЕС очередную линию раскола.

"Сейчас мы должны строить по европейским принципам и в полном соответствии с европейскими стандартами собственную сильную страну. Строительство сегодня Украины по европейским стандартам диаметрально расходится с российскими мечтами о нас как о failed state (государстве-неудачнике). Тут – никаких компромиссов с Россией", - подчеркивает украинский благотворитель.

В обмен на то, что Украина не будет наставить на членстве в ЕС, бизнесмен предлагает добиваться от союза конкретных вещей:

- более существенной финансовой помощи и серьезной поддержки экономики Украины;

- более решительных шагов по сближению Украины с Европейским Союзом;

- более проукраинской позиции ЕС во всех возможных форматах обсуждения мирного урегулирования;

- абсолютной принципиальности в вопросе продления санкций против России при отсутствии прогресса в мирном процессе.

Также он заверяет, что хотел бы видеть Украину членом НАТО, но эта вероятность на данном этапе стремится к нулю.

"Наш отказ на ближайшую или среднесрочную перспективу от стремления в НАТО возможен только в обмен на гарантированную Западом безопасность, а также значительную военную, техническую и финансовую помощь, укрепляющую нашу обороноспособность. Здесь на компромиссы с Украиной должны идти наши западные партнеры", - пишет он.

Пинчук также заверил, что ни на миг не ставит под вопрос украинский статус Крыма, однако нет никакой ясной "крымской политики": полуостров не обсуждается ни в "минском", ни в "нормандском" формате.

"Поэтому польза от реакции на мою статью уже хотя бы в том, что это возвращает вопрос Крыма в поле содержательного обсуждения... Однако в базовом вопросе, в вопросе принадлежности Крыма – компромиссов быть не может. Крым – украинский. Аннексия – незаконна. Оккупация – временная. И здесь – без компромиссов. Все. Точка", - поясняет свои позицию олигарх.

В тоже время он называет мирное решение приоритетным лично для него из всех сценариев развития ситуации в Донбассе.

"То, каким путем и на каких условиях оно будет достигнуто, нужно обсуждать – всенародно, открыто и честно. Мир всегда дорого стоит. Но сколько и как за него платить – должно решить украинское общество. Те, кто воюют на Донбассе или посылают туда своих сыновей, по-моему, должны иметь решающий голос", - добавляет миллиардер.

"Я знаю, что подавляющее большинство критиковавших меня, как и я, мечтают об одном и том же – о свободной, европейской, мирной и успешной Украине, с Крымом и Донбассом в ее составе. Да, согласен. Мечтать без связи с сегодняшней реальностью – можно. Но осуществить мечту без адекватности – нельзя.И еще. По сравнению с этой нашей общей мечтой различия в наших взглядах исчезающе малы. А предательством будет – не иметь абсолютным приоритетом достижение этой мечты", - подытоживает Пинчук.

Позже издание The Wall Street Journal опубликовало статью заместителя главы администрации президента Украины Константина Елисеева, в которой очерчиваются "красные линии", за которые нельзя выходить в переговорах по поводу оккупированных Россией украинских территорий. Елисеев соглашается с "благородным призывом" Пинчука установить мир в Донбассе, однако отвергает предложенные олигархом компромиссы с Россией. "Страх и слабость – плохие советники. Они возбудят аппетиты России и приведут к эскалации агрессии и увеличению человеческих страданий", - отметил он.