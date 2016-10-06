Песков рассказал, как Нуланд с Сурковым обсуждали способы давления на Украину

В Кремле прогнозируемо обвинили Украину в невыполнении Минска.

Песков заявил, что Украина не выполняет Минские договоренности vm.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал встречу заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

По словам Пескова, Сурков и Нуланд обсудили "возможные способы влияния и давления на Украину", которые бы побудили выполнять свои обязательства", передает "РИА Новости".

Пресс-секретарь Путина также заявил журналистам, что "Киев не выполняет обязательства" по Минским договоренностям в политической части и до сих пор "не предпринимаются те шаги, которые четко прописаны" и подписаны президентом Украины Петром Порошенко.

В свою очередь, заместитель спикера Госдепартамента Марк Тонер заявил, что главное, на чем был сосредоточен визит Нуланд в Москву - это достижения прогресса по Украине и обсуждение шагов, необходимых для имплементации Минских договоренностей.

Подробнее о выполнении Минских договоренностей читайте в статье "Оборона "Минска" Сергея Рахманина в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".