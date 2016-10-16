Песков о сроках встречи "нормандской четверки": пока ясности нет

Российский президент сообщил об условиях, при которых бы встреча "нормандской четверки" не была бы преждевременной.
"Пока ясности нет", - ответил Песков на вопрос "Интерфакса", можно ли считать, что в ближайшие дни саммит "нормандской четверки" не состоится.
Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине будет целесообразной, только если их помощники смогут добиться необходимого прогресса, в противном случае она будет преждевременной.
"Мы договорились с президентом Франции и канцлером ФРГ, когда разговаривали недавно по телефону, что эта встреч а в Берлине будет целесообразной, но только в том случае, если наши помощники, которые встречались, по-моему, в субботу и в воскресенье в Минске, продвинут этот диалог так далеко, что даст нам возможность при встрече на высшем уровне закрепить эти договоренности", - сказал он журналистам на пресс-конференции, отвечая на вопрос, планирует ли он ехать на саммит "нормандской четверки" в Берлин 19 октября.
"Если договоренности на уровне помощников достигнуты не будут, то тогда и встреча в "нормандском" формате на высшем уровне пока будет преждевременной", - продолжил президент РФ.
Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.
Пресс-службы Елисейского дворца после телефонного разговора президента Франции Франсуа Олланда с Петром Порошенко и представителем канцлера Германии Ангелы Меркель сообщила, что Олланд готов "в ближайшие дни принять участие в новой встрече в нормандском формате, которая должна дать решающий толчок в урегулировании кризиса".Интерфакс