Песков о сроках встречи "нормандской четверки": пока ясности нет

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Российский президент сообщил об условиях, при которых бы встреча "нормандской четверки" не была бы преждевременной.

Песков не внес "ясности" по дате встречи лидеров "нормандской четверки" rtvi.com

По дате возможной встречи лидеров "нормандской четверки" по-прежнему нет ясности, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока ясности нет", - ответил Песков на вопрос "Интерфакса", можно ли считать, что в ближайшие дни саммит "нормандской четверки" не состоится.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Берлине будет целесообразной, только если их помощники смогут добиться необходимого прогресса, в противном случае она будет преждевременной.

"Мы договорились с президентом Франции и канцлером ФРГ, когда разговаривали недавно по телефону, что эта встреч а в Берлине будет целесообразной, но только в том случае, если наши помощники, которые встречались, по-моему, в субботу и в воскресенье в Минске, продвинут этот диалог так далеко, что даст нам возможность при встрече на высшем уровне закрепить эти договоренности", - сказал он журналистам на пресс-конференции, отвечая на вопрос, планирует ли он ехать на саммит "нормандской четверки" в Берлин 19 октября.

"Если договоренности на уровне помощников достигнуты не будут, то тогда и встреча в "нормандском" формате на высшем уровне пока будет преждевременной", - продолжил президент РФ.

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

Пресс-службы Елисейского дворца после телефонного разговора президента Франции Франсуа Олланда с Петром Порошенко и представителем канцлера Германии Ангелы Меркель сообщила, что Олланд готов "в ближайшие дни принять участие в новой встрече в нормандском формате, которая должна дать решающий толчок в урегулировании кризиса".