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Переговоры "Нормандской четверки" возобновились после короткого перерыва

20 октября в 00:18

Встреча в Берлине продожается уже более четырех часов.

нормандский формат переговоры
После четырех часов переговоров участники взяли небольшой перерыв
Ирина Фриз / Facebook
Делегации Украины, Франции, Германии и России после непродолжительного перерыва продолжили встречу в "нормандском формате" в Берлине.

После четырех часов  переговоров федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин взяли краткосрочный перерыв.

В 23:40 по Киеву переговоры продолжились. Информации о результатах переговоров пока что нет.

Организаторы встречи планировали, что она продлится три часа, однако в пресс-службе президента РФ заявили, что Путин рассчитывает вести переговоры до утра четверга, 20 октября.

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Встреча в "Нормандском формате" началась вечером среду, 19 октября, с получасовой задержкой из-за опоздания Владимира Путина. Напомним, что Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

По итогам переговоров ожидаются выходы к прессе. Совместно выступят Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Петр Порошенко выступит в посольстве Украины в Германии.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги нормандский формат ФРГ Франция РФ Украина Олланд Меркель Порошенко Путин
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