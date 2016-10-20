Переговоры "Нормандской четверки" возобновились после короткого перерыва

Встреча в Берлине продожается уже более четырех часов.

После четырех часов переговоров участники взяли небольшой перерыв Ирина Фриз / Facebook

Делегации Украины, Франции, Германии и России после непродолжительного перерыва продолжилив Берлине.

После четырех часов переговоров федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и президент России Владимир Путин взяли краткосрочный перерыв.

В 23:40 по Киеву переговоры продолжились. Информации о результатах переговоров пока что нет.

Организаторы встречи планировали, что она продлится три часа, однако в пресс-службе президента РФ заявили, что Путин рассчитывает вести переговоры до утра четверга, 20 октября.

Встреча в "Нормандском формате" началась вечером среду, 19 октября, с получасовой задержкой из-за опоздания Владимира Путина. Напомним, что Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом.

По итогам переговоров ожидаются выходы к прессе. Совместно выступят Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Петр Порошенко выступит в посольстве Украины в Германии.