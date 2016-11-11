Пекло предложил расширить формат переговоров по Донбассу за счет Польши и США

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Посол Польши в Украине считает, что переговорный процесс по конфликту в Украине должен учитывать вопрос деоккупации Крыма.

В Польше снова предложили сформировать новый, альтернативный минскому, формат переговорв ZN.UA

Польша и США могли бы войти в альтернативный Минскому процессу формат переговоров, который затрагивал бы также вопрос деоккупации Крыма, заявил посол Польши в Украине

Как отметил дипломат в интервью для "Интерфакс-Украина", если Минские договоренности не будут работать, то участникам необходимо задуматься о новом формате переговоров.

"Сейчас у нас есть Минские договоренности, и все страны должны соблюдать свои обязательства по этим соглашениям, но если Минские договоренности не будут работать, то необходимо думать о новом формате, возможно с привлечением США", - отметил он.

Пекло выразил убеждение, что разрешение кризиса в Украине без привлечения соседних стран, таких как Польша, будет проблематичным.

"Было бы вполне естественно, если бы Польша вошла в новый формат", - указал он.

При этом, дипломат убежден, что в новом переговорном формате должен быть поднят вопрос Крыма.

"Проблема "Минска" в том, что он касается только Донбасса, но не Крыма. Крым должен быть следующим", - заключил Пекло.

Ранее Ян Пекло заявил, что Польша должна войти в новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе, поскольку "минский" формат практически исчерпал себя.

Напомним, 8 сентября Президент Польши Анджей Дуда указал на несостоятельность "нормандского формата"переговоров и заявил о желании Польши активнее участвовать в урегулировании ситуации в Донбассе.

Ранее, в середине августа, Дуда предложил Петру Порошенко расширить действующий "нормандский формат" переговоров по Донбассу (сейчас - Украина, Германия, Франция и Россия), введя в него самые сильные государства Европы, а также соседей Украины, в том числе и Польшу.

Как писала Татьяна Силина в ZN.UA в статье "Минская халабуда", в результате Дуда получил отказ от Порошенко, даже не потрудившегося завернуть отказ в более дипломатичную обертку, нежели "мы не нуждаемся в новых форматах"; а затем Варшаву (уже по дипломатическим каналам) распекли за инициативность "старшие европейские товарищи".

Тем временем, посол США в Украине Мари Йованович заявила, что США пока не собираются присоединяться к встречам в нормандского формате (Германия, Франция, Украина и Россия).