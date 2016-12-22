Печерский суд разрешил ГПУ провести выемку документов в Кремле

Следствие хочет ознакомиться оригиналами заявления Януковича с просьбой к Путину ввести войска в Украину.

Прокуроры хотят ознакомиться с обращениями Януковича к Путину putidorogi-nn.ru

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайствоо предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении Администрации президента России.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, соответсвующее ходатайство подал старший следователь Главной военной прокуратуры Вадим Примачко в рамках уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Следователь хочет ознакомиться с оригиналами заявления экс-президента Украины от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины, а также других обращений Виктора Януковича к Владимиру Путину за период с 01 марта 2014 года по дату проведения выемки и изъять их (осуществить их выемку)", – написала Сарган на своей странице в Facebook вечером в четверг, 22 декабря.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Позже ГПУ вызвала Виктора Януковича на допрос в качестве подозреваемого 5 и 9 декабря. Янукович, в свою очередь, обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести его допрос по месту его проживания в российском Ростове-на-Дону. Адвокат экс-президента отметил, что Янукович не считает возможным приехать в Украину, поскольку опасается за свою жизнь.

Ранее ZN.UA сообщало, что департамент спецрасследований ГПУ готовит ходатайство о допросе экс-президента Виктора Януковича в качестве подозреваемого на территории России.