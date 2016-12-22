Топ Новости
<
>

Печерский суд разрешил ГПУ провести выемку документов в Кремле

22 декабря в 20:13

Следствие хочет ознакомиться оригиналами заявления Януковича с просьбой к Путину ввести войска в Украину.

Кремль
Прокуроры хотят ознакомиться с обращениями Януковича к Путину
putidorogi-nn.ru
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении Администрации президента России.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, соответсвующее ходатайство подал старший следователь Главной военной прокуратуры Вадим Примачко в рамках уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Следователь хочет ознакомиться с оригиналами заявления экс-президента Украины от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины, а также других обращений Виктора Януковича к Владимиру Путину за период с 01 марта 2014 года по дату проведения выемки и изъять их (осуществить их выемку)", – написала Сарган на своей странице в Facebook  вечером в четверг, 22 декабря.

Читайте также: Луценко анонсировал суд над Януковичем за госизмену в ближайшее время

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 14 декабря, дал разрешение на арест беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Позже ГПУ вызвала Виктора Януковича на допрос в качестве подозреваемого 5 и 9 декабря. Янукович, в свою очередь, обратился в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой провести его допрос по месту его проживания в российском Ростове-на-Дону. Адвокат экс-президента отметил, что Янукович не считает возможным приехать в Украину, поскольку опасается за свою жизнь.

Ранее ZN.UA сообщало, что департамент спецрасследований ГПУ готовит ходатайство о допросе экс-президента Виктора Януковича в качестве подозреваемого на территории России.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ГПУ Янукович суд Луценко Кремль Путин
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
2 комментария
  • дед старый Вчера, 23:33 Не удивлюсь, если следующее решение суда будет звучать примерно так: немедленно отправить космическую экспедицию на Марс во главе с Луценко. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Tотарен Монголов Вчера, 22:52 та что с Рашкой цацкатца. Надо было сразу ордер на арест Путина выдать и всё Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Последние новости