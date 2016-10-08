Печерский суд разрешил ГПУ провести расследование в отношении адмирала и генерала из России

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

За преступления против Украины российских военначальников могут приговорить к пожизненному заключению.

В Украине будут заочно судить российских адмирала и генерала paulmhill / Depositphotos

Следственный судья Печерского районного суда Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины проводить специальное расследование по уголовному делу в отношении заместителя главнокомандующего ВМФ России вице-адмирала Александра Федотенкова и начальника береговых войск Черноморского флота ВМФ России генерал-майора Александра Федотенкова.

Как сообщает пресс-служба ГПУ в феврале-марте 2014 года Остриков и Федотенков, действуя в сговоре с представителями российской власти, "совершили умышленные действия с целью изменения территории и границ Украины, склоняли украинских военных к государственной измене, содействовали ведению агрессивной войны против Украины".

Подозреваемые объявлены в розыск, суд разреши их арестовать. Однако судить российских военных будут, скорее всего, заочно. За преступления против Украины их могут пригорить к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, Украина применит процедуру заочного осуждения к 18 представителям власти и руководства Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, что 22 августа генеральный прокурор Юрий Луценко обнародовал часть доказательств причастности российских должностных лиц к организации антигосударственных выступлений в Украине в 2014 году, а также дал понять, что ГПУ собирает материалы для уведомления о подозрении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В начале августа ГПУ уже сообщила о подозрении 18 высокопоставленным российским чиновникам. Уведомления о подозрении были доставлены по месту работы подозреваемых – в администрацию президента РФ и Министерство обороны РФ.

26 августа Печерский районный суд Киева дал согласие на задержание министра обороны РФ Сергея Шойгу с целью привода его в суд, где будет решен вопрос о его аресте. Как говорится в решении суда, Шойгу скрывается от следствия, в связи с чем возникла необходимость его задержания и привода в суд.