Печерский суд разрешил ГПУ провести расследование в отношении адмирала и генерала из России

За преступления против Украины российских военначальников могут приговорить к пожизненному заключению.
Как сообщает пресс-служба ГПУ в феврале-марте 2014 года Остриков и Федотенков, действуя в сговоре с представителями российской власти, "совершили умышленные действия с целью изменения территории и границ Украины, склоняли украинских военных к государственной измене, содействовали ведению агрессивной войны против Украины".
Подозреваемые объявлены в розыск, суд разреши их арестовать. Однако судить российских военных будут, скорее всего, заочно. За преступления против Украины их могут пригорить к пожизненному заключению.
Ранее сообщалось, Украина применит процедуру заочного осуждения к 18 представителям власти и руководства Вооруженных сил Российской Федерации.
Напомним, что 22 августа генеральный прокурор Юрий Луценко обнародовал часть доказательств причастности российских должностных лиц к организации антигосударственных выступлений в Украине в 2014 году, а также дал понять, что ГПУ собирает материалы для уведомления о подозрении президента РФ Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
В начале августа ГПУ уже сообщила о подозрении 18 высокопоставленным российским чиновникам. Уведомления о подозрении были доставлены по месту работы подозреваемых – в администрацию президента РФ и Министерство обороны РФ.
26 августа Печерский районный суд Киева дал согласие на задержание министра обороны РФ Сергея Шойгу с целью привода его в суд, где будет решен вопрос о его аресте. Как говорится в решении суда, Шойгу скрывается от следствия, в связи с чем возникла необходимость его задержания и привода в суд.ZN.UA