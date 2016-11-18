Печерский суд признал недостоверными данные о причастности Александра Януковича к убийствам на Майдане

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МВД обязали оплатить судебные расходы.

Сын Януковича выиграл у МВД суд о защите чести и достоинства forbes.ua

Печерский суд Киеве признал недостоверной информацию, озвученную ранее советникjм министра внутренних дел, народным депутатом Антоном Геращенко, о причастности сына экс-президента Виктора Януковича Александра к организации массовых убийств участников Революции Достоинства.

Фотокопию соответствующего решения суда адвокат Януковича Юрий Кирасир опубликовал на своей странице в Facebook в пятницу, 18 ноября.

Согласно опубликованному документу, суд удовлетоворил иск Александра Януковича о защите чести, достоинства и деловой репутации, а также обязал МВД опубликовать решение на официальном сайте ведомства и компенсировать 243 гривни 60 копеек судебных расходов.

Напомним, 18 ноября 2014 года на пресс-конференции МВД "Год после Майдана. Итоги расследования массовых убийств и резонансных преступлений", Антон Геращенко заявил: "Мы понимаем четко, что за организацией массовых убийств стоят президент Янукович, его сын Александр Янукович. Без их команды невозможно было бы применение огнестрельного оружия сотрудниками милиции".

После этого адвокаты Януковича обратились с иском в Печерский суд Киева, который своим решением от 3 сентября 2015 года подтвердил отсутствие каких-либо фактов причастности Александра Януковича к расстрелам на Майдане.

В своем решении суд указал, что обвинение, высказанное на пресс-конференции советником министра Антоном Геращенко, является "предположением, с использованием языково-стилистических особенностей (употребление гипербол, аллегории, сатиры)", которое "невозможно проверить на предмет соответствия действительности, поскольку оно не содержит фактов".