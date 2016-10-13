ПАСЕ приняла поправки о защите прав оппозиции и независимых СМИ в Украине

Поправки были предложены украинской оппозицией, отметила Левочкина.

ПАСЕ призвала украинские власти организовать национальный диалог для гармонизации отношений в украинском обществе interfax.ru

Парламентская ассамблея Совета Европы 12 октября приняла поправки, предложенных украинской оппозицией, о защите прав оппозиции и независимых СМИ, обязательном выполнении рекомендаций Венецианской комиссии относительно внесения правок в Закон о люстрации и другие.

Также Ассамблея призвала украинские власти организовать национальный диалог для гармонизации отношений в украинском обществе.

"Важным является тот факт, что Ассамблея приняла поправки, направленные на защиту прав оппозиции и СМИ. Свободная деятельность политической оппозиции и независимых СМИ является необходимыми стандартами демократического развития государства", - заявила народный депутат Украины от "Оппозиционного блока", Первый заместитель Главы Постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Юлия Лёвочкина.

В отношении прав оппозиции Ассамблея подчеркнула: "Будучи обеспокоена регулярным давлением на политическую оппозицию и независимые медиа, Ассамблея призывает украинскую власть следовать международным демократическим стандартам, включая плюрализм медиа и существование независимой политической оппозиции".

"Нужно отметить, что поправка по политическом плюрализму и свободному СМИ нашла единогласную поддержку в профильном комитете. И это логично, ведь залогом построения демократического государства является политический и медийный плюрализм", - подчеркнула политик.

11.1. Ассамблея глубоко обеспокоена фактами регулярного давления на политическую оппозицию и независимые СМИ, призывает власти Украины соблюдать международные демократические стандарты, включая плюрализм в медиа и существование независимой политической оппозиции;

"Если Украина видит себя частью Европы, то и жить нужно по европейским правилам. Нонсенсом является ситуация, когда систематически не учитываются рекомендации такого авторитетного органа, как Венецианская комиссия", - отметила Юлия Лёвочкина.

"Подчеркну, что "Ассамблея призывает украинские власти учитывать позицию Венецианской комиссии, имплементировать рекомендации по люстрационному закону с целью дальнейшего проведения реформ в соответствии с европейскими стандартами". Хочу обратить Ваше внимание на то, что поправка по люстрации была принята единогласно в профильном комитете. И никто из украинских провластных делегатов не голосовал против. Более того, она не дебатировалась в Ассамблее", - сказала Юлия Лёвочкина.

"Напомню, украинские идеологи люстрации обещали, что после принятия закона мы победим коррупцию.

Теперь всем очевидно, что это было враньё. Комиссия с самого начала подчёркивала, что люстрация не является инструментом борьбы с коррупцией. И наше общество было бы готово терпеть нарушения прав человека и массовые увольнения ради высокой цели, но весь процесс люстрации свелся к борьбе с политическими оппонентами. Поэтому давайте просто выполним рекомендации Комиссии и требование Ассамблеи", - добавила народный депутат.

11.4. Ассамблея призывает власти Украины позитивно рассмотреть рекомендации Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) реализовать ее рекомендации относительно внесения правок в закон о люстрации, а также обеспечить дальнейшее проведение реформ в соответствии с европейскими стандартами;

По ее словам, особую важность представляет принципиальная позиция Ассамблеи по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

Юлия Лёвочкина подчеркнула, что для достижения мира важным является как стойкое прекращение огня, так и выполнение политической части Минских соглашений. "Принципиальной позицией "Оппозиционного блока" всегда являлось мирное урегулирование конфликта, которое возможно только путем налаживания национального диалога и гармонизации отношений между различными этническими, языковыми и религиозными составляющими украинского социума", - отметила Юлия Лёвочкина.

11.2. Ассамблея призывает власти Украины организовать национальный диалог и гармонизировать отношения между разными этническими, языковыми и религиозными группами в украинском обществе;

И последнее, но не менее важное. Спорным вопросом является отступление Украины от обязательств, предусмотренных Европейской конвенцией и Международным пактом.

Оппозиционный политик добавила, что несмотря на то, что механизм отступления предусмотрен самой Конвенцией, очевидно, что такое решение привело к меньшей степени защиты основных прав и свобод граждан. Нам, как оппозиции, которая изначально была категорически против отступления от обязательств, было крайне важно зафиксировать на уровне резолюции ПАСЕ необходимость пересмотра решения об отступлении от обязательств на регулярной основе в соответствии с принципом необходимости, пропорциональности и не дискриминации.

"Я считаю, что нам удалось донести до сведения Ассамблеи, что украинская демократия сегодня находится под угрозой. И если маховик политических репрессий и гонений на независимые СМИ не будет остановлен — демократия в Украине потерпит поражение. И Ассамблея нас услышала", - резюмировала Юлия Лёвочкина.

Напомним, 12 октября ПАСЕ приняла две резолюции по Украине с поправками украинской делегации.

Кроме того, в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Честные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.