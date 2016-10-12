ПАСЕ приняла две резолюции по Донбассу с поправками украинской делегации

Большинство депутатов поддержали резолюции о российской агрессии против Украины и нарушении прав человека в Донбассе.

В ПАСЕ признали невозможность проведения выборов в ОРДЛО в нынешних условиях Facebook/Георгий Логвинский

Парламентская Ассамблея Совета Европы в среду, 12 октября, приняла двес учетом замечаний, озвученных украинской делегацией.

"Только что мы достигли всех самых важных упоминаний в двух резолюциях по Украине, а именно: продление санкций против РФ до восстановления полного суверенитета Украины, осуждение незаконных выборов в Крыму и запрета Меджлиса, отказа от призыва принять РФ в Ассамблее несмотря ни на что, освободить заключенных и еще много чего. Даже в названии резолюции заменили "конфликт в Украине" на "российскую агрессию в Украине", – написал народный депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

За резолюцию "Политические последствия российской агрессии в Украине" проголосовали 73 депутата ПАСЕ. Доклад о нарушениях прав человека в оккупированной части Донбассп поддержали 87 депутатов. Во время голосований в зале зарегистрировались 104 и 102 депутата соотвественно, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Доклады, посвященные Украине, представляли немецкий депутат Мариэлла Бекк и ее коллега из Чехии Кристина Зеленкова.

Во время своего выступления Бекк рассказала, что докладчицы собирались посетить оккупированную часть Донбасса, чтобы изучить ситуацию, но ОБСЕ отговорила их, так как не смогла гарантировать безопасность.

"Если ОБСЕ не может гарантировать безопасность двух докладчиц, то как она может гарантировать безопасность выборов?", – процитировала Геращенко вопрос немецкого политика.

Украинский вице-спикер также сообщила, что докладчицы констатировали невозможность проведения выборов в ОРДЛО в нынешних условиях.

Также 12 октября в ПАСЕ две большие группы выступили против возвращения России в ассамблею. В частности, ЕНП и консерваторы напомнили, почему российским делегатам запретили участвовать в заседаниях.

Кроме того, в ПАСЕ был представлен отчет о нарушениях прав человека в анексированном Крыму и в неподконтрольных Украине районах Донбасса. В нем указано, что условий для выборов в Донбассе нет. Честные выборы требуют свободы слова для "проукраинских" и "пророссийских" СМИ, что трудно представить без установки украинского закона и правопорядка.