ПАСЕ намерена принять российский ультиматум – Арьев

Позорная история становится реальностью, отметил народный депутат.

Новое решение может снизить доверие в ПАСЕ

Парламентская ассамблея совета Европы намерена принять ультиматум Российской федерации об изменениях правил работы этой организации, сообщил член делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев на своей странице в "Facebook".

По его словам, такое решение в случае принятия снизит доверие к Ассамблее.

"ПАСЕ собирается принять российский ультиматум, но не требует от России придерживаться требований ПАСЕ. Это снизит доверие к Ассамблее. Позорная история становится реальностью", - сообщил Арьев.

Ранее народный депутат сообщал, что уже на этой неделе ряд влиятельных лиц в ПАСЕ готовы инициировать изменение ее правил таким образом, чтобы сделать возможным возвращение в состав ассамблеи делегации РФ. По словам Арьева, в сентябре несколько лидеров ассамблеи посетили Москву, и получили от россиян ультиматум о своем возвращении. Как подчеркнул депутат, впервые правила ПАСЕ предлагают изменить в интересах одной страны-члена, а не в интересах всей организации.

В июле Арьев заявил, что российские лоббисты начали оказывать серьезное давление на бюро ПАСЕ с целью возвращения всех полномочий делегации РФ. По его словам, несмотря на общую позицию ассамблеи, часть глав делегаций начала проявлять прокремлевские настроения.

Ранее, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае, если эта организация признает полномочия российской делегации, не обращая внимание на нелегитимность выборов в Госдуму на территории оккупированного Россией Крыма.

Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.

С тех пор санкции в отношении российской делегации дважды продлевались, а в соответствующих резолюциях ассамблея призвала Кремль вернуть Крым, прекратить военную агрессию в Донбассе и вывести российские войска с территории Украины.

В январе нынешнего года сообщалось, что РФ не сможет сформировать свою делегацию в ПАСЕ, пока не проведет парламентские выборы.