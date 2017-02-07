Парубий снова пригрозил депутатам-прогульщикам

Депутаты-бизнесмены могут сдать свои мандаты, если у них нет времени на работу в Верховной Раде.

Парубий: Отсутствие депутата на рабочем месте во время войны недопустимо Василий Артюшенко, ZN.UA

Спикер парламентав очередной раз пообещал принимать меры для повышения дисциплины в Верховной Раде.

"Никто не сможет пояснить, глядя в глаза ребятам из замерзших окопов восточного фронта - почему тебя нет на твоем рабочем месте в парламенте воюющей страны. Убежден, как и большинство в этом зале, - отсутствие депутата на рабочем месте во время войны - недопустимо. Просто подло", - сказал он, открывая сессию парламента.

"Нет времени на работу в сессионном зале - сдавайте мандаты и занимайтесь своими частными бизнесами", - сказал спикер.

Как сообщалось, 7 февраля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл шестую сессию украинского парламента восьмого созыва.

После этого народные депутаты голосовали за недельную повестку дня четыре раза, однако ни разу этот вопрос не набрал минимально необходимого количества голосов (226 голосов).