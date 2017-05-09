Парубий призвал парламент Норвегии признать Голодомор геноцидом

Голодомр признан геноцидом украинцев уже десятками стран.

Парубий призвал Норвегию признать Голодомор геноцидом Василий Артюшенко, ZN.UA

Глава Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с главой парламента Норвегии Олемиком Томмессеном призвал признатьгодов геноцидом украинского народа.

"Призвал главу Стортинга Олемика Томмессена, чтобы парламент Норвегии признал голодомор геноцидом украинского народа", - написал Парубий в Twitter.

Привітав голову Стортингу @Stortinget Олеміка Томмессена з 25-річчям встановлення дипломатичних відносин між Україною і Норвегією @UKRinNOR pic.twitter.com/PUBCFVY8v9 — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 9 травня 2017 р.

Напомним, в декабре Верховная Рада обратилась к демократическим государствам мира с призывом признать Голодомор 1932 - 1933 годов в Украине преступлением геноцида Украинского народа. Постановление №3525 поддержали 233 народных депутатов.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", три четверти граждан Украины (72%) согласны с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, не согласились с этим 14%, не определились – 14%. Среди респондентов, родной язык украинский, 83% считают Голодомор геноцидом, в то время как среди тех, кто считает родным русский, – 47%.

Подробнее о Голодоморе 1932-1933 годов читайте в статье Сергея Махуна "Голодомор 1932–1933: Как "горела жизнь" украинских крестьян" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".