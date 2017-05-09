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Парубий призвал парламент Норвегии признать Голодомор геноцидом

9 мая в 17:22

Голодомр признан геноцидом украинцев уже десятками стран.

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Парубий призвал Норвегию признать Голодомор геноцидом
Василий Артюшенко, ZN.UA
Глава Верховной Рады Андрей Парубий на встрече с главой парламента Норвегии Олемиком Томмессеном призвал признать Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

"Призвал главу Стортинга Олемика Томмессена, чтобы парламент Норвегии признал голодомор геноцидом украинского народа", - написал Парубий в Twitter.

 

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Напомним, в декабре Верховная Рада обратилась к демократическим государствам мира с призывом признать Голодомор 1932 - 1933 годов в Украине преступлением геноцида Украинского народа. Постановление №3525 поддержали 233 народных депутатов.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", три четверти граждан Украины (72%) согласны с утверждением, что Голодомор 1932-33 годов был геноцидом украинского народа, не согласились с этим 14%, не определились – 14%. Среди респондентов, родной язык украинский, 83% считают Голодомор геноцидом, в то время как среди тех, кто считает родным русский, – 47%.

Подробнее о Голодоморе 1932-1933 годов читайте в статье Сергея Махуна "Голодомор 1932–1933: Как "горела жизнь" украинских крестьян" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Голодомор Норвегия Парубий
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