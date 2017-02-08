Парубий прервал выступление бывшего регионала на русском языке

Заседания Верховной Рады должны вестись исключительно на государственном языке, напомнил Парубий.

В Раде начали притеснять русскоязычных экс-регионалов Кадр/YouTube

Спикер парламентапрервал выступление народного депутата из фракции "Оппозиционный балок" Сергея Матвиенкова. Это произошло во время обсуждения проекта постановления о проведении парламентских слушаний на тему: "Медицинское образование в Украине: взгляд в будущее".

Бывший регионал Матвиенков выступал по-русски, рассказывая о ситуации с медициной в Мариуполе. "Пока мы сегодня занимаемся языковыми спекуляциями вот здесь, в этом зале, наш народ, к сожалению, тихо вымирает", - сказал он.

На этих словах Парубий прервал депутата. "Я прошу, выключите микрофон. Коллеги, я хочу отметить, еще раз отмечу, мне было обращение относительно языка ведения и четко отмечено: заседание Верховной Рады и ее комитетов и комиссий ведутся на государственном языке. И написано, что спикер может выступать на другом языке, если перевод его выступления на государственный язык обеспечивает аппарат Верховной Рады Украины", - сказал он.

По его словам, сейчас не существует механизма обеспечить перевод.

Сергей Матвиенков - народный депутат Украины третьего, четвертого, пятого, седьмого и восьмого созывов. В Раде седьмого созыва входил во фракцию Партии регионов.

По данным опроса Центра Разумкова, 69% граждан Украины считают родным языком украинский, 27% – русский, 2% – другой язык. Преимущественно на украинском языке дома разговаривают 55% респондентов, преимущественно на русском – 41% опрошенных, на другом языке – 1% опрошенных.